Belen Rodriguez / Tra amore e odio per i social, la vita perfetta con Andrea Iannone (oggi, 23 febbraio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, TRA AMORE E ODIO PER I SOCIAL (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Belen Rodriguez è una delle star più seguite sui social network ma, nonostante i milioni di followers, è anche uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più criticati in assoluto. Belen adora i social e pubblica ogni volta che può degli scatti che raffigurano il suo fisico tonico e perfetto ma per lei deve anche essere molto difficile gestire tutto quel mare di commenti che le arrivano. Spesso Belen lascia stare, a volte risponde per le rime agli haters, dicendo di non parlare visto che non sanno nulla. A volte scatta delle foto che vogliono esse stesse essere una risposta per i suoi detrattori: e pensare che, a differenza di tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo lei gestisce da sola il suo account, senza bisogno di nessun social media manager che le prepara le cose da dire e le consiglia cosa mostrare ai suoi fan. Non male per una come Belen Rodriguez che ha sempre da fare!

BELEN RODRIGUEZ, TRA AMORE E ODIO PER I SOCIAL. LA VITA PERFETTA CON IANNONE (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Belen Rodriguez sta vivendo un periodo molto felice: dopo uno stress molto forte a causa della fine del rapporto con Stefano De Martino, dal quale ha divorziato poco tempo fa, adesso ha ritrovato la felicità accanto al pilota di MotoGp Andrea Iannone, con il quale sta insieme ormai da un po' di mesi. Anche nel suo caso, non mancano i commenti negativi di chi non sa fare altro che criticarla, non si sa per quale motivo. Fortunatamente Belen Rodriguez ha una schiera di ammiratori pronti a prendere le sue parti e che attaccano chiunque provi a mettere bocca sui suoi affari personali: qualche tempo fa la showgirl è stata difesa anche da Stefano De Martino, che ha detto ai suoi fan di smetterla di attaccare la showgirl, dato che si tratta pur sempre della madre di suo figlio. E ha decisamente ragione!

