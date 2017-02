CHE DIO CI AIUTI 4/ Anticipazioni e news: Francesca Chillemi, mamma nella fiction e nella realtà. Il compleanno di Rania, foto (oggi, 23 febbraio)

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: FRANCESCA CHILLEMI, IL COMPLEANNO DELLA FIGLIA RANIA (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - C’è anche il tema della maternità al centro della quarta stagione di Che Dio ci aiuti: all’inizio della stagione, infatti, il pubblico ha scoperto che Azzurra ha una figlia, la giovane Emma. Le due si sono conosciute all’interno della casa famiglia all’interno della quale la Leonardi stava portando avanti il suo tirocinio, e dopo aver rinsaldato il loro legame (ricordiamo che c’è ancora una grande incognita su questo rapporto, Emma infatti non conosce ancora l’identità della sua madre naturale), Azzurra ha deciso che intende adottarla. Le anticipazioni in merito al prossimo appuntamento con la fiction, in programma domenica 26 febbraio, rivelano infatti che Azzurra dovrà convivere con la compagnia di una psicologa: c’è una prassi ben precisa prima di poter raggiungere lo scopo. Quale sarà il giudizio dell’esperta sulla moglie di Guido Corsi? Anche Francesca Chillemi, l’attrice che veste i panni di Azzurra, è mamma: proprio ieri, mercoledì 22 febbraio 2017, la piccola Rania - avuta insieme al compagno Stefano Rosso - ha compiuto un anno. La Chillemi ha pubblicato su Instagram una fotografia che mostra la bimba di spalle: un post che in breve tempo si è riempito di messaggi di auguri, clicca qui per vederlo direttamente dall’account social ufficiale di Francesca Chillemi.

© Riproduzione Riservata.