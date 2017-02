CRISTINA NICOLINI/ Come andrà nella gara creativa di questa sera? (Masterchef Italia 6, oggi 23 febbraio 2017)

CRISTINA NICOLINI, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: SALE SULLA BALCONATA (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Nell'ultima puntata del cooking show Masterchef Italia 6, andata in onda giovedì 16 Febbraio, la concorrente di San Marino, Cristina Nicolini, avvocato tirocinante, deve affrontate una Mistery Box dietetica, e cucinare un piatto di sole 800 calorie, per aiutare chef Antonino Cannavacciuolo a perdere peso e mantenere il sorriso allo stesso tempo; naturalmente si tratta di un gioco, ma la concorrente Cristina non scherza, e con le sue tagliatelle con ragù di mare, una pasta integrale con pesce spada, vongole e calamari, riesce ad entrare nel podio dei tre piatti migliori. Nella Invention Test, invece, Cristina si appresta alla cucina americana con la preparazione del Gumbo della Luisiana, una specie di zuppa stufata, sotto l'occhio attento del giudice Mister Joe Bastianich. Per l'occasione, cucinano anche gli altri tre chef Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo, rispettivamente con il Gumbo, il piatto di chili con carne, e le crab cakes, tipiche tortine di gambero. Nella prova in esterna, siamo nel Guarene in Piemonte, nel Roero, e Cristina assieme alla propria squadra rossa composta da Gloria e Margherita, deve realizzare il piatto tipico del luogo, il bollito di carni miste, che purtroppo non convince i giudici della confraternita: le tre ragazze devono affrontare la tanto temibile Pressure. A colpi di vitello tonnato e insalata di carne, Cristina riesce a salvarsi e salire in balconata.

CRISTINA NICOLINI, DEVE ESSERE PIU' GRINTOSA - La concorrente di San Marino anche questa volta si è dimostrata molto capace e preparata, e i suoi consueti modi misurati e garbati stanno piano piano celando un bel caratterino, determinato e competitivo: Bruno Barbieri, chef e giudice del programma, sprona la ragazza a tirare fuori ancora più grinta, e la cosiddetta 'cazzimma' come la definisce lo chef partenopeo Antonino Cannavacciuolo.

CRISTINA NICOLINI, SARA' ABBASTANZA CREATIVA? - Questa sera, Cristina dovrà cucinare un piatto proveniente dal mondo del cinema e affrontare un esterna particolare, dove i giudici saranno due giovani critici gourmet che valuteranno non solo la creatività dei piatti, ma anche la bellezza e l'innovazione: i fan della ragazza di San Marino si aspettano la sua consueta bravura, il suo celebre aplomb ma anche un pizzico di determinazione in più che in questa fase del programma non guasta mai

© Riproduzione Riservata.