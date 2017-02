Chi è Giovanni Cioffi?/ Uomini e Donne, il cavaliere del Trono Over fa impazzire il pubblico femminile!

UOMINI E DONNE, chi è Giovanni Cioffi? Il nuovo cavaliere del Trono Over conquista il parterre femminile! - C'è un nuovo affascinante cavaliere al Trono Over di Uomini e Donne: lui si chiama Giovanni Cioffi e ha già fatto breccia nei cuori di alcune donne del parterre in studio e del pubblico femminile a casa. È tra i più giovani (se non il più giovane in studio), Giovanni ha infatti 37 anni e ha raccontato di vivere a Roma nel corso della presentazione fatta qualche giorno fa. Le sue origini sono però più meridionali di così: il padre, infatti, è campano, mentre la madre è siciliana. Giovanni ha poi raccontato che nella vita fa il pubblicitario e ha un cane, il Buldog Inglese. Il suo grande desiderio, in questo momento della sua vita, è mquello di trovare l’amore della sua vita e magari proprio a Uomini e Donne. Moro con occhi azzurri, il bell'aspetto di Giovanni Cioffi ha fatto colpo su Valentina, tanto che i due hanno iniziato a sentirsi subito dopo la presentazione del cavaliere in studio.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER: Giovanni Cioffi conquista il pubblico femminile ma delude Valentina - Proprio nel corso dell'ultima puntata del Trono Over, Valentina ha dichiarato la sua grande felicità nell'aver conosciuto un uomo che tanto le piace; eppure le ultime notizie non sono altrettanto positive. Dopo ormai un mese e mezzo di telefonate in cui tra loro sembrava andare tutto bene, Giovanni ha rifiutato la richiesta di Valentina di uscire per un appuntamento e prendere perlomeno un caffè insieme. I due hanno allora discusso in studio: il bel Giovanni ha infatti svelato che, pur trovandola una persona piacevole, non è scattata la scintilla per poter uscire insieme e approcciare anche "fisicamente". Valentina si dice davvero dispiaciuta che tutto debba concludersi in questo modo, ma i due si salutano senza particolare astio o discussioni. Le corteggiatrici per Giovanni, tuttavia, continuano ad arrivare: il cavaliere 37enne, che appare più giovane della sua età, potrebbe diventare a breve uno dei nuovi protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne.

