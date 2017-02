Chiara Giordano/ L’ex moglie di Raoul Bova: il divorzio dall’attore e la dedica al figlio Alessandro

CHIARA GIORDANO, L’EX MOGLIE DI RAOUL BOVA: IL DIVORZIO DALL’ATTORE - La professione di Chiara Giordano non ha nulla a che vedere con la il cinema e lo spettacolo, ma nel corso di questi anni il suo nome è diventato noto al pubblico per il suo matrimonio con Raoul Bova, avvenuto nel 2000. Veterinaria stimata e rispettata, Chiara è stata la partner del sex symbol italiano per tredici anni e dal loro amore sono nati due figli: Alessandro Leon e Francesco. Nel 2012 hanno iniziato a circolare i rumors riguardanti la loro crisi matrimoniale e la presenza di un’altra donna nella vita di Bova. L’anno dopo inizia ufficialmente la relazione tra l’attore e la collega Rocio Munoz Morales, conosciuta sul set di Immaturi. Dopo gli iniziali battibecchi a distanza a colpi di dichiarazioni e interviste sui giornali, gli attriti tra la mamma della Giordano, il noto avvocato Annamaria Bernardini de Pace, e l'ex marito della figlia, la vita per la veterinaria ritorna alla normalità. La Giordano si dedica alla crescita dei suoi figli e si tiene lontana dai giornali non rilasciando interviste, preferendo utilizzare i social per esprimere le sue opinioni. Proprio attraverso il suo profilo Instagram, Chiara rispose ad un giornale di gossip per un presunto flirt con il marito dell'opinionista Tina Cipollari: "Mi fanno schifo quelle donne che vanno con gli uomini sposati". Parole che appaiono chiaramente come una frecciatina alla nuova compagna dell’ex marito.

CHIARA GIORDANO, L’EX MOGLIE DI RAOUL BOVA: I FLIRT E LA DEDICA AL FIGLIO ALESSANDRO - Negli ultimi anni si è vociferato su un flirt tra Chiara Giordano e Christian Stelluti, anche se nessuno dei due ha mai confermato o smentito il gossip. L’ultimo amore attribuito alla ex moglie di Bova è quello con l'imprenditore Michele Cascavilla, padron del marchio Lenzuolissimi: i due erano stati immortalati nel 2015 mentre passeggiavano per le vie di Roma e il sorriso della veterinaria faceva ben sperare. Negli ultimi mesi Chiara è tornata a parlare della sua relazione con l'ormai ex marito Raoul Bova, raccontando si come la loro crisi e la fine del loro rapporto abbia rappresentato uno dei periodi più brutti della sua vita. Ad un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Chiara Giordano affermò: "I miei figli hanno sofferto molto per la separazione. Per loro è stato un dispiacere grande, ma bisogna dargli del tempo per far capire loro che una famiglia non deve essere per forza tradizionale”. I figli sembrano essere ora il grande amore di Chiara, che nei giorni scorsi ha voluto fare una dedica speciale al figlio Alessandro per i suoi 17 anni: “Non c'è giorno che non ti abbia amato, non ci sarà giorno che non ti amerò. Diciassette anni fa a quest'ora ti avevo tra le mie braccia per la prima volta. Penso alla mia felicità e alla mia voglia che avevo di essere la mamma giusta per te. Tu mi guardavi con quegli occhi meravigliosi e profondi che hai e aprivi e chiudevi le tue mani "immense" piene di segni, come un piccolo vecchietto saggio venuto a proteggermi. Sei un figlio meraviglioso, dolce e buono. Ti auguro di vivere la vita e tutto quello che di bello e di non bello abbia da offrirti. Non c'è niente che non valga la pena di vivere, si impara da tutto con gioia e dolore, se si guarda tutto dalla giusta prospettiva. Se la vita proverà a metterti in ginocchio, tu abbassati, allacciati le scarpe e ricomincia a camminare a testa alta. Auguri, Amore Mio”.

© Riproduzione Riservata.