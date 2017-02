DOPO FICTION / Nino Frassica e Flavio Insinna, anticipazioni: seconda puntata dopo un debutto "critico", chi ci sarà? (oggi, 23 febbraio 2017)

DOPO FICTION, NINO FRASSICA E FLAVIO INSINNA NEL NUOVO PROGRAMMA DI RAI 1: STASERA LA SECONDA PUNTATA (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Lo scorso giovedì 16 febbraio 2017, ha debuttato in seconda serata il nuovo programma di Rai1 dal titolo "Dopo Fiction". Dalle 23.30 circa, si sono aperte le danze del nuovo programma con protagonisti Flavio Insinna, Nino Frassica e Nathalie Guetta. La trasmissione è anche ideata dal comico siciliano e, tra le firme insieme a lui abbiamo trovato Ermanno Labianca, Nicoletta Berardi e Alessandro Migliaccio con la collaborazione di Paolo Logli, Valerio Landini e la consulenza di Tiziana Torti. La prima puntata dello show ha visto scendere in pista Daniele Liotti, Elena Sofia Ricci e Beppe Fiorello e, ai microfoni di Blogo prima del debutto, Nino Frassica aveva scherzosamente dichiarato: "parleremo male delle serie Mediaset e Sky" per poi aggiungere: "In realtà è un format olandese che ho copiato. Nessuno se ne accorgerà mai... chi è che va in Olanda?! È raro che uno vada in Olanda. L'ho riciclato come cosa mia, ma in realtà l'ho copiato da un format olandese che però parla di sport. E ci sono i ballerini. E l'estrazione del Lotto". In attesa di rivedere il programma in onda anche questa sera giovedì 23 febbraio 2017, pare però che il suo debutto non abbia convinto i critici televisivi apostrofando il format come una sorta di pubblicità alla fiction Rai che tanto vanno in questo ultimo periodo. Dopo Fiction però è stato promosso solo per via della surreale comicità di Nino Frassica che ha regalato allo show guizzi creativi degni di nota: cosa succederà questa sera?

