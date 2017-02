EMMA/ Escluderà Francesco dalla sua vita. Come finirà tra i due? (Un passo dal cielo 4, 23 febbraio 2017)

EMMA, COSA E’ SUCCESSO AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA PILAR FOGLIATI? (UN PASSO DAL CIELO 4, 23 FEBBRAIO 2017) - Anche giovedì sera, 16 febbraio 2017, è andata in onda una nuova puntata della fiction televisiva lanciata da Rai 1, Un passo dal cielo. In questo articolo, in particolare, dedicheremo la nostra attenzione ad Emma, il personaggio interpretato dall'attrice Pilar Fogliati. Nella scorsa puntata, vediamo che Emma è sempre più vicina ad un ragazzo, Francesco, in quanto entrambi vogliono bene a Zoe. I due ragazzi si ritrovano a prendersi cura del cavallo malato di quest'ultima, riscoprendosi molto simili l'uno all'altro, ed intessendo un legame abbastanza forte e profondo. Inoltre Zoe sta molto male, perché la sorella Eleonora è stata da poco ritrovata morta, e sia Emma che Francesco la consolano dandole tutto l'appoggio ed il sostegno necessario. Tutti gli appassionati telespettatori della serie televisiva sperano che i due possano vivere felici e contenti, Francesco però dovrebbe togliersi dalla mentre il fantasma della moglie Livia, dalla quale ha divorziato. Per sapere come proseguirà tra i due non resta che sintonizzarsi su Rai 1, per guardare la prossima puntata in onda il 23 febbraio 2017.

EMMA, COSA ACCADRA' AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA PILAR FOGLIATI? (UN PASSO DAL CIELO 4, 23 FEBBRAIO 2017) - Nella puntata di questa sera vediamo Emma che confida a Francesco le sue paure: la ragazza, infatti, ha paura di morire. Il giovane dice di essere disposto ad accompagnarla a prelevare gli esami, ma la ragazza ha un malore e perde conoscenza. Portata in ospedale, ed ancora convalescente, deciderà di prendersi un periodo per riflettere dal legame che ha instaurato con Francesco. La ragazza arriverà a prendere diverse decisioni che riguardano la sua vita, il suo futuro, decidendo volutamente di escludere Francesco da queste ultime. Come andrà a finire tra i due ragazzi?

