EVA/ I continui litigi con Vincenzo causeranno la fine della loro relazione? (Un passo dal cielo 4, 23 febbraio 2017)

EVA, COSA E’ SUCCESSO AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ROCIO MUNOZ MORALES? (UN PASSO DAL CIELO 4, 23 FEBBRAIO 2017) - Anche giovedì sera, 16 febbraio 2017, è andata in onda una nuova puntata della fiction di Rai 1 Un passo dal Cielo. In questo articolo vedremo cosa ha fatto Eva, modella condannata ai servizi sociali, ovvero il personaggio interpretato da Rocio Munoz Morales. Nell'ultima puntata abbiamo visto una Eva gelosa del suo Vincenzo: la ragazza crede che Cristina si stia avvicinando troppo a quest'ultimo. Eva non riesce a passare del tempo di qualità con il suo fidanzato ed, anche per questo, riesce a creare diverse occasioni per litigare con lui. In particolare Eva deve girare un film ed è prevista una scena di sesso tra lei ed il rapper Fedez: questo potrebbe infastidire, non poco, il fidanzato Vincenzo che fa il vice questore a San Candido. Il copione del film arriva al collega di Vincenzo, Huber, il quale in sua assenza lo legge e, pensando che Vincenzo possa rimanerci male, insieme ad Eva nasconde il copione a quest'ultimo. Nonostante tutti gli stratagemmi messi in atto dai due Vincenzo legge comunque il copione e, tra lo stupore di Huber e di Eva, sostiene che non c'è nulla di male nella cosa. In realtà Vincenzo è verde dalla gelosia, ma non vuole ammetterlo da buon uomo del sud quale è. Dopo una serie di indagini da lui compiute, ed un elenco di errori, Vincenzo apprende la notizia che la scena che lui non vorrebbe mai vedere sugli schermi è stata, per sua fortuna, tagliata. L'atteggiamento del fidanzato non è per nulla piaciuto ad Eva e, nonostante tutto, lo perdona e tornano ad essere i piccioncini di sempre. Per la coppia i guai non sono finiti, i due avranno ancora diverse discussioni da affrontare.

EVA, COSA ACCADRA' AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ROCIO MUNOZ MORALES? (UN PASSO DAL CIELO 4, 23 FEBBRAIO 2017) - I problemi di cui sopra fanno riferimento al fatto che Eva sia intenzionata a partire, insieme al rapper Fedez, per Los Angeles. Vincenzo non è molto felice dell'idea ma i due riescono, ancora una volta, a trovare un punto d'accordo. Eva, inoltre, sospettava di essere incinta ma una volta fatto il test si è accorta, con suo sollievo, che questo era negativo. Vincenzo non ha apprezzato lo stato di contentezza della sua fidanzata per la notizia e, amareggiato, le suggerisce di andare per la sua strada. I fans si chiedono se questo litigio sarà, o meno, l'ultimo.

