FRANCESCO/ Scoprirà la verità sulla morte di Eleonora? (Un passo dal cielo 4, 23 febbraio 2017)

FRANCESCO, COSA E’ SUCCESSO AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA DANIELE LIOTTI? (UN PASSO DAL CIELO 4, 23 FEBBRAIO 2017) - Nella puntata precedente della quarta stagione di Un passo dal cielo 4, Francesco non riesce a darsi pace per la comparsa di Eleonora e proverà in ogni modo a fermare Kroess. La sua ossessione però gli farà perdere di vista chi gli sta intorno e a subirne le conseguenze sarà Emma. Durante una perlustrazione in montagna, il capo della forestale assiste inerme allo schianto di un jumper, nonostante i soccorsi il ragazzo muore. Per Francesco non si tratta di una fatalità e inizia a indagare sul gruppo sportivo di cui faceva parte la vittima. I suoi dubbi vengono poi confermati dalle analisi scientifiche, il paracadute è stato sabotato. Al maneggio di cavalli ci sono brutte notizie per Zoe, il suo cavallo ha preso una grave infezione e rischia di morire. Francesco, che dal suo arrivo a San Candido si è legato molto alla ragazza a causa della scomparsa di Eleonora, si sente responsabile per tutta la situazione. Il forestale chiede aiuto a Emma e i due si prendono cura del cavallo per tutta la notte, finendo anche per riavvicinarsi.

La morte del jumper si infittisce, Walter, un amico di Francesco finisce tra i sospettati per il sabotaggio poi viene interrogata anche la figlia di una delle vittime delle rapine della banda. Purtroppo per Francesco, i sospetti di Vincenzo sulla banda di jumper si rivelano esatti, anche il suo amico fa parte del gruppo di ladri che ha fatto vari colpi per tutta la regione. A uccidere la vittima è stata un’altra ragazza della squadra ma Francesco prova in ogni modo a far redimere Walter. Il ragazzo però non vuole andare in prigione e decide di morire facendo quello che gli piace di più, saltare con il suo paracadute. Francesco è disperato per il suicidio del suo amico ma inaspettatamente trova conforto da Zoe ed Emma. La prima gli chiede scusa per il suo comportamento e lo ringrazia per aver salvato il suo cavallo, l’etologa, invece, cerca di farlo reagire dallo stato di apatia in cui è caduto.

La tranquillità di San Candido viene sconvolta dal ritrovamento di una ragazza dal fondo del lago, purtroppo si tratta di Eleonora la sorella di Zoe. Francesco ha il difficile compito di dirlo alla ragazza, che si dispera e reagisce molto male perché il forestale non ha mantenuto la promessa di riportarle la sorella viva. Dall’autopsia si scopre che Eleonora era incinta di tre mesi. A Francesco basta questa informazione per sospettare di Kroess ma Vincenzo non vuole aiutarlo a incastrare il guru della setta senza prove certe. Francesco decide di fare di testa sua e riesce a procurarsi alcuni capelli di Kroess per fare un confronto. Quando Vincenzo lo scopre, va su tutte le furie ma alla fine decide di aiutare il forestale a confermare la sua teoria. Purtroppo gli esami non lasciano dubbi, Kroess non centra nulla con la sparizione di Eleonora. Francesco senza nessun appiglio cui aggrapparsi decide di concentrarsi su Zoe e le racconta della tragica morte del figlio. Al commissariato Anna Kofer confessa l'omicidio dell'amica, morta per aver urtato una pietra.

Il suo fidanzato, ora fuggitivo, l'ha aiutata a occultare il cadavere. Francesco non crede che il caso sia chiuso, Kroess decide di fargli una strana visita alla palafitta e gli dice di aver scoperto come ha fatto Francesco a fargli il test del dna a sua insaputa. Il forestale lo segue e scopre che il fuggitivo è in qualche modo legato al maestro e lo ricatta. Nel finale di puntata Emma chiede a Francesco di accompagnarla a ritirare le sue analisi all'ospedale, il forestale le offre conforto e le fa compagnia, il mattino dopo, però la ragazza ha un malore e sviene tra le sue braccia. Nel prossimo episodio Francesco sarà preoccupato per Emma ma cercherà in ogni modo di scoprire la verità sulla morte di Eleonora.

