FABRIZIO CORONA, NINA MORIC INSULTA SILVIA PROVVEDI: "NANA TASCABILE" (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Tempesta in arrivo tra Nina Moric, l'ex moglie di Fabrizio Corona, e Silvia Provvedi, la sua nuova fidanzata: la mora cantante de Le Donatella è stata fotograta da Eva Tremila mentre si trovava con Carlos, il figlio di Nina Moric e Corona, in un centro commerciale. Subito il magazine ha iniziato a dire che ormai Silvia Provvedi era una sostituta della vera madre, cosa che ha comprensibilmente scatenato le ire di Nina Moric: "2 volte nella vita che questa nana tascabile incontra mio figlio, ed é subito Mamma Bis. Cari paparazzi e cari giornalisti invece di piangere miseria ogni volta che mi incontrate, parlandomi di come il vostro lavoro sia cambiato, iniziate a cambiare voi. A questi servizi concordati ormai non credono più neanche le shampiste di Quarto Oggiaro, certi personaggi seguiteli la notte, quando la smollano come un elastico per capelli... sai che soldi". Clicca qui per leggere il post di Nina Moric.

