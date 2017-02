GIGI D’ALESSIO/ Il cantautore reduce del Festival di Sanremo è il primo ospite del nuovo format con Federico Russo (Hidden singer, 23 febbraio 2017)

GIGI D’ALESSIO, IL CANTATUTORE REDUCE DAL FESTIVAL DI SANTEMO È IL PRIMO OSPITE DEL NUOVO FORMAT CONDOTTO DA FEDERICO RUSSO (HIDDEN SINGER, 23 FEBBRAIO 2017) - Gigi D'Alessio è il protagonista della prima puntata di Hidden Singer, che debutta oggi, 23 febbraio 2017, su Nove. Il cantautore napoletano è solo il primo di una serie d’artisti che si presteranno al gioco su cui si basa il format condotto da Federico Russo: dopo di lui vedremo protagonisti J-Ax, Loredana Bertè, Arisa, Nek e Gianna Nannini. La partecipazione all'edizione di Sanremo 2017 non è andata benissimo per Gigi D’Alessio. Nella kermesse presentata da Carlo Conti in coppia con Maria De Filippi, il napoletano è stato eliminato prima della finale insieme ad altri Big di spessore come Al Bano e Ron. L'esclusione di nomi così importanti ha scatenato un sacco di critiche, sia da parte del pubblico presente all'Ariston, che ha accompagnato la notizia rumoreggiando, sia dallo stesso D'Alessio. In tutte le trasmissioni dove ha avuto modo di parlare, D’Alessio ha dichiarato di essere stato mortificato insieme a un'intera generazione. Questo ragionamento trova fondamento nel fatto che la giuria degli esperti, secondo il cantante napoletano, fosse formata da persone che provenivano da ambiti non particolarmente vicini allo stile di D'Alessio, Al Bano e Ron. A far indispettire molto D’Alessio anche la presenza in giuria di una giovanissima youtuber, secondo lui non abbastanza “qualificata” per giudicare gente come lui, Ron e Al Bano. Il cantautore partenopeo si è detto molto amareggiato ed ha espresso tutta la perplessità del caso rispetto a un modo di organizzare la giuria che non gli è piaciuto affatto. La sua canzone, peraltro, ha ricevuto critiche molto positive per quanto riguarda l’arrangiamento, così come la cover da lui portata sul palco dell’Ariston. L’eliminazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno ma con tutta la sua esperienza Gigi D’Alessio troverà sicuramente il modo per mettersi alle spalle questa brutta sconfitta e tutta la polemica che ne è seguita. Probabilmente non lo rivedremo a Sanremo al prossimo anno ma stasera i suoi fans avranno il piacere di rivederlo in tv in attesa di poter acquistare domani il suo nuovo album "24.02.1967”.

GIGI D’ALESSIO, IL CANTATUTORE REDUCE DAL FESTIVAL DI SANTEMO È IL PRIMO OSPITE DEL NUOVO FORMAT CONDOTTO DA FEDERICO RUSSO: LA CARRIERA (HIDDEN SINGER, 23 FEBBRAIO 2017) - Gigi D'Alessio festeggia i primi 25 anni di una carriera estremamente brillante che lo vede tra i personaggi di spicco del panorama musicale italiano D'Alessio è amatissimo nella sua Napoli ma la fama va ben oltre il campanilismo e ha raggiunto tutto il territorio nazionale, arrivando anche all’estero. "Non dirgli mai" e "Quanti amori" sono due successi tra i moltissimi che hanno reso Gigi D’Alessio uno dei cantautori più apprezzati in Italia negli ultimi vent’anni. Il cantante napoletano ha collaborato anche con altri artisti e i suoi dischi sono sempre stati accolti positivamente dal pubblico e i sui social. Nell’ultimo periodo i suoi testi hanno assunto una connotazione più profonda, simbolo del grado di maturità raggiunto d’all’artista. D’Alessio festeggia questi primi 25 anni di carriera con "24.02.1967”, il nuovo album in uscita domani.

© Riproduzione Riservata.