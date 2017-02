GIULIA CALCATERRA LASCIATA DAL FIDANZATO/ Isola dei Famosi 2017, dopo la notte con Simone Susinna il fidanzato la gela e diserta lo studio

GIULIA CALCATERRA, LASCIATA DAL FIDANZATO? LA NAUFRAGA DORME CON SIMONE SUSINNA E IL SUO DARIO SI RIFIUTA DI ANDARE IN STUDIO - Brutte notizie per Giulia Calcaterra, che al suo ritorno dall’Isola dei famosi 2017 potrebbe avere qualche problema con il fidanzato Dario. La naufraga ha stretto in queste settimane un rapporto molto intenso con Simone Susinna e i due sono sempre più vicini. Troppo, per i gusti del fidanzato dell’ex velina, che secondo 361magazine.com avrebbe comunicato alla redazione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi che non intende mettere piede in studio. A farlo andare su tutte le furie sarebbero state le immagini che mostrano la fidanzata mentre dorme con Simone Susinna. Nel colloquio con la redazione dell’Isola dei famosi, Dario avrebbe inoltre chiesto di non essere più contattato. Prima di partire Giulia aveva giurato che non avrebbe dormito con nessuno, ma a quanto pare ha cambiato idea. L’ex velina si vedrà chiudere la porta in faccia dal fidanzato al suo ritorno dall’Honduras? Per ora il compagno della naufraga non ha ancora preso decisioni drastiche o almeno così sembrerebbe leggendo il suo profilo Facebook, sul quale risulta ancora “impegnato con Giulia Calcaterra”.

© Riproduzione Riservata.