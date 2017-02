GLORIA ENRICO/ A quale piatto cinematografico si ispirerà questa sera? (Masterchef Italia 6, oggi 23 febbraio 2017)

GLORIA ENRICO, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: NELLA INVENTION E' TRA I PIATTI PEGGIORI (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Gloria Enrico, nella puntata di Masterchef Italia 6 di giovedì 16 Febbraio, affronta una Mistery Box speciale, in cui deve cucinare un piatto dedicato a chef Antonino Cannavacciuolo da inserire in una sua plausibile dieta dimagrante; con solo 800 calorie, la concorrente genovese deve realizzare un piatto gustoso e saporito, e sceglie la carne di pollo aromatizzata con la sua pelle. Nella Invention, invece, si qualifica tra i peggiori tre piatti, con la sua interpretazione delle crab cakes, delle tortine di gamberi tipicamente americane da inzuppare nella maionese, piatto forte del giudice Mister Joe Bastianich: nonostante questo insuccesso, Gloria si salva e accede direttamente all'esterna. Ci troviamo in Piemonte, nel Castello del Guarene nel Roero, i concorrenti devono cucinare il migliore bollito misto della loro vita, assieme ai componenti della loro squadra: Gloria, con Margherita e Cristina, perde la prova e deve affrontare la Pressure, che riuscirà a superare grazie al suo vitello tonnato.

GLORIA ENRICO, TROPPO INDIVIDUALISTA - Gloria Enrico nella puntata scorsa ha dato prova di un'ampia cultura culinaria, snocciolando ricette come se fosse un libro di cucina in carne ed ossa, ma ha anche dimostrato poco calore e un pizzico di freddezza, soprattutto di fronte ai racconti di infanzia di Mister Joe e ai suoi ricordi: la concorrente, nonostante l'iniziale dolcezza e simpatia, sta scoprendo uno spirito molto individualista e abbastanza egoista, da vera maestrina. Proprio per questa grande determinazione e voglia di rivalsa, Gloria non guarda in faccia a nessuno e procede per la sua strada, dritta verso la vittoria.

GLORIA ENRICO, COME ANDRA' QUESTA SERA? - Nella puntata di questa sera, la concorrente dovrà cucinare un piatto tipico della cultura cinematografica, e dimostrare non solo conoscenze di cucina ma di cultura e spettacolo in generale: nell'esterna, invece, sarà giudicata da critici giovani e di tendenza, che vorranno constatare non solo nozioni tecniche ma anche creatività e fantasia. Gli appassionati del programma si aspettano una Gloria più emotiva, meno concentrata su stessa ma più emozionata ed emozionante, e questa è di sicuro la chiave giusta per farsi conoscere ancora di più dai giudici e dagli telespettatori. Buona fortuna!

