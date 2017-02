Giulia De Lellis / Perchè ha detto no all'Isola dei Famosi 2017? La fidanzata di Damante svela: "Avrei messo a rischio la mia salute"

GIULIA DE LELLIS E IL NO ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2017: LA FIDANZATA DI ANDREA DAMANTE HA RIFIUTATO PER LA SUA SALUTE - Se n'è parlato davvero molto nei mesi che hanno anticipato l'inizio della nuova edizione dell'Isola dei Famosi della possibile partecipazione di Giulia De Lellis. L'arrivo della fidanzata di Andrea Damante in Honduras era data per certa, eppure nel cast ufficiale il suo non è comparso. Impossibile pensare che si sia trattato di voci tutte infondate, visto che anche Giulia e Andrea avevano accennato a tale possibilità; cos'è quindi accaduto? La De Lellis, dopo alcuni mesi, decide finalmente di rompere il silenzio e svelare tutto in un'intervista lasciata al nuovo numero del settimanale Mio: "Dovevo partecipare, lo confermo. Solo che, cinque giorni prima della partenza, il mio medico di base non ha dato l’ok perché, purtroppo, ero troppo sottopeso e non era sicuro per la mia salute che io andassi all’Isola. Non sono riuscita a ingrassare a sufficienza, quindi il medico, giustamente, non si è preso la responsabilità di farmi fare un’esperienza limite come quella. Io ci ho provato a prendere peso, ma non ci sono riuscita".

GIULIA DE LELLIS E IL NO ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2017: SPERA IN UN'ALTRA POSSIBILITA' - Purtoppo, nonostante i vari tentativi di riprendere il peso necessario, Giulia De Lellis non ce l'ha fatta e ha perciò dovuto rinunciare all'Isola dei Famosi per non rischiare di icappare in eventuali problemi di salute. La fidanzata di Andrea Damante non nega che le è davvero dispiaciuto non potervi partecipare: "Spero prima o poi di farla. Come il Grande Fratello Vip sono tutte esperienze incredibili. - svela la De Lellis, che ancora aggiunge - Io ho 21 anni, accetterei un po' tutto pur di arricchire il mio bagaglio d’esperienza".D'Altronde di esperienze in tv Giulia finora ne ha già fatte un pò e proprio all'Isola dei Famosi è apparsa nel corso della puntata di lunedì scorso, come ospite nella social room. Di certo per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non mancheranno nuove occasioni nel mondo dello spettacolo, visto che ha già dimostrato di sapersi muovere molto bene.

