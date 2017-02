HIDDEN SINGER/ Gigi D’Alessio protagonista, prima puntata: anticipazioni, Federico Russo spiega il meccanismo del gioco (oggi, 23 febbraio 2017)

HIDDEN SINGER, PRIMA PUNTATA: GIGI D’ALESSIO PROTAGONISTA STASERA, IL FORMAT (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Hidden Singer è la nuova proposta che prenderà il via stasera, giovedì 23 febbraio 2017, in contemporanea su Real Time e sul Nove. Il format targato NBC verrà condotto da Federico Russo - reduce dello show Dieci cose sul piccolo schermo di Rai 1 al fianco di Flavio Insinna - e consisterà in una vera e proprio festa, che vedrà al centro alcuni degli artisti più amati e apprezzati del panorama musicale nostrano. Sei gli appuntamenti e sei i cantanti che andranno in scena, svelandosi e rimarcando tutto il loro talento: si partirà con Gigi D’Alessio, per lasciare poi spazio - in ordine causale - a Nek, Arisa, J-Ax, Loredana Bertè e Gianna Nannini. Trattasi di una festa, e proprio per questo Hidden Singer è costruito su aneddoti e racconti divertenti, una buona dose di musica e anche un gioco al quale è ispirato il titolo del programma stesso. Gigi D’Alessio, dunque, sarà il primo a fare capolino alla corte di Russo: di recente il cantante napoletano ha calcato la scene di un altro palcoscenico, l’Ariston, per la 67esima edizione del Festival di Sanremo 2017. Purtroppo D’Alessio, che partecipava con il brano “La prima stella”, è stato eliminato prima della finalissima.

HIDDEN SINGER, PRIMA PUNTATA: GIGI D’ALESSIO PROTAGONISTA, IL MECCANISMO DEL GIOCO (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Hidden Singer è una vera e propria festa. Il nuovo programma guidato da Federico Russo non potrà per questo esimersi da proporre un gioco al pubblico in studio. “Ma soprattutto c’è la parte divertente del gioco: una sfida al buio” ha raccontato il presentatore in esclusiva sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni “una specie di ‘Indovina Chi?’. Il meccanismo è avvincente e si intuisce già dal titolo. In studio ci sono sei cabine” ha aggiunto, entrando nel merito della sfida che ogni artista rivolgere ai suoi fans “e dentro una di queste si nasconde la star protagonista della puntata. In ciascuna delle altre cinque, invece, c’è un imitatore dell’artista. Le cabine sono chiuse, il pubblico non vede chi si esibisce ma deve indovinare, solo ascoltando i brani durante i vari round”. Chi si dimostrerà il migliore dei sostenitori a Hidden Singer quando arriverà il momento di giocare?

