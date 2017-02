IL COMANDANTE NAPPI/ Enrico Ianniello: la rottura appare insanabile (Un passo dal cielo 4, 23 febbraio 2017)

IL COMANDANTE NAPPI, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ENRICO IANNIELLO: IL FONDAMENTALE AIUTO DI HUBER (UN PASSO DAL CIELO 4, 23 FEBBRAIO 2017) - Questa sera ritorna su Rai 1 la fortunata fiction Un passo dal cielo 4 che vede tra i propri protagonisti l’attore napoletano Vincenzo Ianniello nei panni del comandante Nappi. In attesa di gustare questo nuovo appuntamento ricordiamo quanto avvenuto nella passata settimana. Per Vincenzo Nappi è arrivata una bella notizia: Fedez lascia San Candido per andare in America. Tuttavia la felicità dura poco perché Eva a breve lo seguirà. Per il commissario è una brutta batosta, nonostante le continue rassicurazioni, l’uomo è geloso e non si fida del lungo periodo di lontananza. Da buon amico Huber cerca di far da paciere nella coppia ma finisce per peggiorare la situazione. Al commissariato partono le indagini sul presunto sabotaggio dell'attrezzatura di un jumper rimasto ucciso in quello che sembrava essere un incidente. Il caso si fa più complesso allorché si scopre che le impronte digitali della vittima erano state trovate in una gioielleria dopo una rapina. Vincenzo scopre che una ragazza del gruppo degli amanti di questo sport è proprio la figlia del gioielliere. Il commissario continua a investigare sul gruppo e non ci mette molto a capire che l'assassino è un altro membro della banda. Purtroppo anche i sospetti su un amico di Francesco, Walter, erano fondati, ma l'uomo pur di non finire in carcere decide di suicidarsi. Nonostante i continui intoppi, alla fine il piano di riappacificazione di Huber ha la meglio, il poliziotto riesce a convincere Vincenzo a scrivere una poesia per Eva e lo scritto ha così tanto successo che la modella non può non perdonare il suo fidanzato.

IL COMANDANTE NAPPI, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ENRICO IANNIELLO: LE DIFFERENTI VEDUTE SULLA POSSIBILITÀ DI DIVENTARE GENITORI PONGONO FINE AL RAPPORTO CON EVA (UN PASSO DAL CIELO 4, 23 FEBBRAIO 2017) - Il piccolo Diego arriva a San Candido e inizia a chiamare Vincenzo, papà. Il piccolo è il figlio di Silvia, l'ex fidanzata del commissario e il dubbio che possa essere suo padre sembra fondato. Intano nel lago viene ritrovato il corpo di Eleonora e si scopre che la giovane era incinta. Vincenzo convoca in commissariato la sorella e anche Anna, l'amica che era con lei la notte della scomparsa. Le due ragazze non sapevano nulla e le indagini sembrano a un punto morto. Francesco vorrebbe l'autorizzazione per fare un confronto con il dna di Kroess ma Vincenzo gliela nega: non ci sono prove che il maestro della setta fosse legato a Eleonora. Il forestale fa di testa sua ma resta sorpreso, insieme a Vincenzo, quando si scopre che Kroess non è il padre del figlio di Eleonora. Il piccolo Diego continua a seguire ovunque Vincenzo, l'uomo dopo un'iniziale resistenza decide di avere a che fare con lui, questo gesto scuote nel profondo Eva, che nasconde un segreto al suo fidanzato: ha il timore di essere incinta. Le indagini sulla morte di Eleonora procedono a rilento ma qualcosa si smuove con la testimonianza di uomo, che ha visto litigare la ragazza con la sua amica Anna, la sera della sparizione. Intanto la polizia cerca il fidanzato di Anna, un ragazzo violento e pericoloso, che potrebbe essere il padre del figlio di Eleonora. Dopo un lungo interrogatorio, Anna crolla e racconta tutta la verità. Le due ragazze avevano litigato ed Eleonora era morta dopo aver battuto la testa contro una pietra, poi con l'aiuto del fidanzato aveva occultato il cadavere nel lago. Per la polizia il caso sembra concluso ma Francesco non è dello stesso avviso. Intanto Vincenzo continua a conoscere Diego ma il bambino gli rivela di aver scoperto dalla madre che lui non è il padre. Eva a questa notizia dice a Vincenzo di aver creduto di essere incinta ma di essere anche felice per l'esito negativo del test. Il commissario non prende bene la notizia e decide di lasciarla.

