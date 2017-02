IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate 24 febbraio: Rafaela non può avere una relazione con Ramiro, è già sposata!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 24 FEBBRAIO: ECCO CHI E' DAVVERO RAFAELA! - Prosegue la programmazione de Il Segreto che domani tornerà su Canale 5 a partire dalle ore 16:20, al termine dell'appuntamento quotidiano con L'isola dei famosi. Dopo essersi resa conto che Ramiro nutre un forte interessamento verso Rafaela, Rosario deciderà di affrontare il figlio, spiegandogli per quale motivo lei non potrà accettare questa relazione. Gli confesserà che la nuova arrivata ha un segreto inconfessabile: è una donna sposata, che se n'è andata di casa per sfuggire alle angherie di un marito violento. Saranno parole molto dure e necessarie per mettere in guardia Ramiro, anche se non sufficienti per convincerlo a voltare pagina. Il suo flirt con Rafaela, infatti, proseguirà anche se il padre di Prado non sarà l'unico a dimostrare un certo interessamento nei confronti della cameriera della locanda. A sorpresa, infatti, anche Matias sembrerà essere attratto da lei che non farà nulla per allontanarlo. I problemi saranno imminenti all'interno della famiglia Castaneda?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 24 FEBBRAIO: DOPPI FESTEGGIAMENTI ALLA MIEL AMARGA - Nella puntata de Il Segreto di domani ci sarà spazio anche per il buon umore e qualche scena caratterizzata dalla spensieratezza. A pochi giorni dal doppio matrimonio all'interno della famiglia Santacruz, infatti, arriverà l'ora dell'addio al celibato di Lucas e Severo che decideranno di trascorrere una serata alla locanda di Emilia e Alfonso senza le proprie fidanzate al seguito. Anche Candela e Sol, infatti, avranno il loro bel da fare per passare del tempo in compagnia delle proprie amiche. Il luogo scelto per la loro festicciola di addio al nubilato sarà invece proprio la tenuta dei Santacruz dove saranno invitate le più care amiche delle due cognate. Non potranno mancare, infatti, le donne che più di tutte le altre sono state vicine a Candela negli ultimi difficili anni: come non ricordare a tal proposito Rosario, l'inseparabile compagna con la quale ha condiviso il Jaral, facendo da guida a Maria e Gonzalo prima, e Bosco e Aurora dopo. Anche Fè farà parte del gruppo: cosa penserà Francisca se dovesse scoprire che proprio la sua domestica era presente nella 'tana del lupo'?

