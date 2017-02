IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate spagnole: Sol e Lucas adottano il piccolo Marcos

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: SOL ADOTTA UN BAMBINO - Il matrimonio che avrà luogo nei prossimi giorni nelle trame de Il Segreto sancirà un momento di grande felicità per Sol e Lucas che si recheranno in viaggio di nozze in Italia, insieme a Severo e Candela. Al loro ritorno le due coppie cominceranno a pensare di creare una famiglia numerosa e la prima a dare una buona notizia a tal proposito sarà proprio la signora Moliner, che annuncerà di essere in attesa di un bambino. Non tutto, però, andrà come previsto e pochi mesi dopo un malore sancirà la fine di ogni speranza: Sol apprenderà di avere perso la sua creatura e di essere rimasta completamente sterile. Dopo una fase di grandi sofferenze però, per lei ci sarà nuovamente l'occasione di ritrovare il sorriso: un bambino, presente nell'orfanotrofio di cui sarà benefattrice, desterà la sua attenzione riuscendo a conquistare il suo cuore. Si tratterà di Marcos, un neonato non vedente che grazie ai coniugi Moliner ritroverà non solo la vista ma anche una vera famiglia.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: FRANCISCA DIVENTA DI NUOVO POVERA? - Le sorti di Donna Francisca saranno appese ad un filo nelle puntate spagnole de Il Segreto. Il ritorno a Puente Viejo di Cristobal Garrigues, che già in passato aveva causato problemi a non finire alla matrona, non prometterà nulla di buono per lei. Il figlio illegittimo di Salvador Castro manterrà l'interesse nei confronti dei Santacruz, riuscendo a sottrarre la Miel Amarga a Severo. Ma quale sarà il suo vero obiettivo? Si limiterà agli intrighi relativi a questa famiglia, distrutta dalle sue macchinazioni? Sembra proprio che la questione non sia finita qui e a confermarlo ci sarà anche la grande preoccupazione della Montenegro riguardante tutti i movimenti del figliastro. Anche Raimundo sarà in pensiero, chiedendo costantemente a Carmelo di tenerlo informato su quanto sta accadendo alla Miel Amarga. Faranno bene a restare in guardia? L'obiettivo di Cristobal sarà di ottenere anche i possedimenti appartenuti al padre?

