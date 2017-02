ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News: provvedimenti per Raz Degan? Pubblico diviso (oggi, 23 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: RAZ DEGAN VERRÀ ELIMINATO DOPO LE PRESUNTE OFFESE? - Raz Degan è il concorrente più controverso di questa 12esima edizione de L'Isola dei Famosi 2017. Il regista israeliano, dopo essere arrivato con il resto del gruppo sull'Isola dei Metalli, ha deciso di prendere le distanze dal resto dei naufraghi apostrofandoli come dei "disgraziati". L'atmosfera in Honduras si è quindi fatta davvero incandescente e così, a sedare gli animi ci stava pensando Massimo Ceccherini, cercando di riportare la calma tra Raz e Moreno arrivati quasi alle mani per via di un telo da spiaggia. Successivamente però, proprio il rapper ed ex vincitore di Amici 14, ha pensato bene di svelare all'attore toscano un possibile insulto uscito fuori dalla bocca di Degan e indirizzato alla moglie di Ceccherini: da lì il panico! Il toscano ha deciso di abbandonare l'Isola e, Degan nonostante le spiegazioni, non è riuscito ad avere un nuovo confronto con lui. Per l'israeliano ci saranno dei provvedimenti? Se l'offesa venisse accertata infatti, si pensa che per Degan potrebbero essere presi dei seri accorgimenti. Nel frattempo, il popolo della rete si divide in due parti. Da un lato c’è chi sostiene Raz, da un altro qualcuno punta il dito affermando che la produzione del programma, accertati i fatti debba assolutamente prendere degli accorgimenti utili. A questo punto si attendono con ansia nuovi risvolti nell’attesa di scoprire cosa accadrà martedì sera durante il corso della nuova puntata condotta da Alessia Marcuzzi.

