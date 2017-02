Il Bello delle donne 4, alcuni anni dopo, anticipazioni prossima puntata: aggressione omofoba ai danni di Luca, ma lui conosce il suo carnefice

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO, ANTICIPAZIONI E NEWS: LUCA VITTIMA DI OMOFOBIA, IL COIFFEUR AGGREDITO DA TRE MALVIVENTI - “Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo” è tornato in tv ieri con il sesto appuntamento della stagione. La puntata ha analizzato la storia di due protagoniste, Francoise e Germana, mettendo in evidenza la debolezza del loro rapporto ma, allo stesso tempo, la forza che spesso le donne riescono a tirare fuori nei momenti di difficoltà. Le due amiche, complice qualche bicchiere di troppo, si sono lasciate travolgere dalla passione, una passione che però ha rovinato per sempre la loro amicizia. In un primo momento, apparentemente per non incoraggiare l'infatuazione della sua amica, Francoise si è allontanata, ma l'epilogo di questa storia ha mostrato una realtà molto differente. Francoise, infatti, dopo aver passato la notte con Germana, si è ritrovata a fare i conti con il suo passato e con quella relazione con Angela chiusa qualche tempo prima ma mai del tutto dimenticata. Il suo tormento non le ha dato tregua fino al nuovo incontro con Angela, che ha mandato a monte il suo matrimonio pur di recuperare il suo rapporto con Francoise. Si è conclusa così l'amicizia fra le due donne, e il tutto mentre Luca ha dato il via a una nuova conoscenza con Bruno, un misterioso ragazzo che ha catturato sin da subito il suo interesse. Bruno, che grazie a Jessica ha ottenuto un lavoro proprio nel salone di bellezza, ha una fidanzata, che naturalmente non ha alcun sospetto sulla sua omosessualità. Le vicende dei protagonisti de “Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo”, torneranno su Canale 5 anche mercoledì prossimo, quando sarà trasmesso in prima tv il settimo episodio della stagione. Secondo le prime anticipazioni, Luca darà il via a una tormentata storia d’amore con Bruno, che non ha alcuna intenzione di parlare alla sua famiglia della sua omosessualità; ma in maniera del tutto inaspettata, il coiffeur sarà preso di mira da tre uomini misteriosi, che daranno sfogo ai loro più bassi istinti in quella che potrebbe definirsi a tutti gli effetti un’aggressione omofoba. La vittima, però, fra i volti dei tre malviventi riuscirà a riconoscere dei tratti per lui particolarmente familiari e darà il via a un intreccio nel quale gli ingredienti fondamentali saranno la psiche e l’amore. La giovane Scilla (Federica Nargi), manicure del salone di bellezza, vivrà invece con passione la sua storia d’amore con il poliziotto Gianpaolo, interpretato da Francesco Arca, e per loro il lieto fine non tarderà ad arrivare.

