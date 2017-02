Il Segreto/ Video replica puntata 22 febbraio: Hernando sempre più strano, Camila riuscirà a cambiarlo?

Il Segreto, video replica puntata 22 febbraio - Nel corso della puntata del 22 febbraio de Il Segreto abbiamo visto Hernando licenziare il capo mastro senza dire nulla ad Elias, che si ritrova così con un aiutante in meno. Elias non riesce a comprendere la decisione assunta dal suo padrone ed è per questo motivo che ha un duro confronto con il Dos Casas. Hernando, per di più, continua ad essere geloso, anche se non lo dice apertamente, dell'ottimo feeling che Elias ha instaurato con sua moglie, l'affascinante Camila. Intanto Severo è completamente fuori di sé per il gesto volontario compiuto ai suoi danni, che lo ha privato dell'acqua nelle sue terre, causando dunque un danno economico incalcolabile. L'uomo però sa bene che non può farsi distrarre proprio adesso che ha raggiunto quello è il suo obiettivo da diversi mesi, ovvero il matrimonio con Candela, con cui vuole condividere il resto dei suoi giorni da marito e moglie. Per questo motivo Severo, fidandosi ciecamente del suo aiutante, Carmelo, decide di assegnare qualsiasi compito relativo alla tenuta alla figura di Carmelo. Sempre nella puntata odierna abbiamo assistito all'addio al celibato di Severo e Lucas, ma anche quello di Candela e Sol. Le due coppie sono ormai pronte per sposarsi. Quando lo faranno? E sopratutto, dove? Tutto tace per il momento. Un segreto destinato a rimanere tale anche nei prossimi giorni per volontà dello stesso Severo, che ha scelto il profilo basso per non svegliare, tra virgolette, la Montenegro, consapevole che possa arrivare a sabotare il matrimonio qualora venga a sapere tutti i dettagli.

© Riproduzione Riservata.