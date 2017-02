Kate Middleton gelosa di Meghan Markle?/ La duchessa "ossessionata" dalla fidanzata di Harry: nasce l'alleanza con la Regina Elisabetta

Kate Middleton e la Regina Elisabetta "alleate" contro la fidanzata di Harry, Meghan Markle - Prima c'era solo Kate Middleton, ora c'è anche Meghan Markle. La corte inglese si riempie di bellezze e accanto alla bella moglie del principe William spunta anche la fidanzata del fratello Harry, che sta attirando non poche attenzioni su di lei, ma non tutte positive. Pare infatti che sia stata propria la nuova fiamma del principino Harry a rendere alleate la bella Duchessa di Cambridge e la Regina Elisabetta. Stando a quanto si legge sul portale celebdirtylaundry.com, le due donne non sopportano il fatto che il principe e l’attrice continuino a infrangere le regole del Palazzo. Sembra che sia soprattutto Kate a non accettare che la coppia, e sopraturro Meghan, non si adegui alle regole di corte e al protocollo, così come lei stessa ha dovuto fare. Lady Middleton non trova corretto che lei abbia dovuto lottare e fino ad oggi per ottenere delle libertà che la giovane fidanzata di Harry pare abbia già. Stesso problema per la regina Elisabetta, che pare voglia stringere le cinghia per avere un controllo maggiore sulla novella coppia.

Kate Middleton "ossessionata" da Meghan Markle? La Duchessa di Cambridge sarebbe gelosa della sua freschezza... -Ma non è tutto. Se la bella Meghan Markle è riuscita a far alleare Kate Middleton e la Regina Elisabetta, pare sia ormai diventata una vera ossessione per la moglie di William. È ancora il portale celebdirtylaundry.com a svelare che: “Kate è evidentemente ossessionata dal cercare di far sembrare la sua carnagione sempre perfetta. Inoltre, da quando Meghan Markle è finita sotto i riflettori, la Duchessa sa bene che i confronti tra le due sono inevitabili e che Meghan possiede una freschezza e una bellezza che lei non ha" si legge sul noto portale. - e ancora - Inoltre, non sono pochi quelli che più volte hanno notato che Kate sembra avere molti più anni di quelli che ha in realtà. Questo, soprattutto a causa del notevole carico di stress e ansia che subisce a porte chiuse. Secondo alcuni rumors di fonti vicine a Kate e William, potrebbe essere che l’invecchiamento precoce di Kate sia da attribuire al fatto che tra lei e il marito il matrimonio non procede a gonfie vele ma che, al contrario, stiano affrontando una crisi. L’ultima cosa di cui ha bisogno è che, messa a paragone con un’altra donna, perda il confronto apparendo stanca e con il volto segnato”. Le cose a corte, isomma, si complicano.

