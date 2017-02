L'Intervista di Maurizio Costanzo, Raoul Bova ospite: "una vera bomba di emozioni" (oggi, 23 febbraio 2017)

L’INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO, RAOUL BOVA OSPITE DEL CELEBRE CONDUTTORE (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - L’Intervista di Maurizio Costanzo torna in onda oggi, giovedì 23 febbraio 2017, in seconda serata Canale 5: nuova puntata, nuovo ospite per il celebre presentatore. Dopo Maria De Filippi ed Emma Marrone, chi farà capolino all’interno dello studio del talk one-to-one? I social network hanno disseminato alcuni inizi: nei giorni scorsi, per esempio, Gabriele Parpiglia - con un tweet - ha sottolineato che “#lintervista giovedì sarà una vera bomba di emozioni CREDETEMI INASPETTATA”. I followers si sono immediatamente scatenati in attesa chiedendo a gran voce un nome, che non è tardato ad arrivare: Raoul Bova farà capolino ne lo studio de L’Intervista. L’attore, di recente, è stato ospite anche su Rai 1 nella 67esima edizione del Festival di Sanremo, e al momento è impegnato in giro per l’Italia con lo spettacolo di Luca Miniero dal titolo “Due”, in cui recita al fianco di Chiara Francini (che ha dovuto per questo lasciare la guida di Domenica In). “Questo spettacolo coincide con un periodo di ripensamento. Alla soglia dei 46” ha raccontato in esclusiva Bova sulle pagine di Repubblica “sono in un momento di trasformazione. Per esempio: fare teatro, mettermi in gioco con una prova d’attore… Anni fa non l’avrei mai fatto. Ho sofferto molto di ansia da prestazione, fin da bambino”. Curiosi di scoprire che altro aggiungerà più tardi, dalle 23.40 circa a L’Intervista?

© Riproduzione Riservata.