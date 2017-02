LEFT LUGGAGE/ Su Rai Movie il film con Laura Fraser e Adam Monty, alla regia Jeroen Krabbé (oggi, 23 febbraio 2017)

LEFT LUGGAGE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 23 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Left Luggage, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 23 febbraio 2017 alle ore 23.10. Una pellicola di genere drammatica uscita nel 1998 per la regia di Jeroen Krabbé. Gli attori protagonisti sono Laura Fraser, Adam Monty, Isabella Rossellini, Jeroen Krabbé e David Bradley. L'attrice scozzese Laura Fraser deve la sua notorietà alla serie televisiva "Lip Service " in cui ha recitato nel ruolo di uno dei personaggi protagonisti. La durata del film è di cento minuti. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LEFT LUGGAGE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 23 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata negli anni settanta. Protagonista è Chaja Silberschmidt (Laura Fraser), una ventenne ebrea che vive un rapporto difficile con entrambi i genitori, scampati alla crudeltà del nazismo e ai campi di concentramento. La madre ha la mania dei dolci, il padre invece vuole ad ogni costo ritrovare due valigie contenenti oggetti a lui molto cari, sotterrate per precauzione ai tempi della guerra. Studentessa di filosofia, la ragazza lavora come baby-sitter presso la famiglia Kalmann, il suo compito è quello di assistere il piccolo Simcha (Adam Monty ), un bambino che nonostante abbia già compiuto cinque anni, ancora non parla. Chaja riesce a conquistare la fiducia del piccolo che si affeziona a lei e comincia anche a pronunciare qualche parola. La giovane balia insegna al bambino quattro semplici frasi che si recitano in occasione di una festa ebraica. Il signor Kalmann (Jeroen Krabbé) non è soddisfatto e rimprovera il figlio per aver commesso un errore nel recitare le prime parole. Chaja non accetta le critiche mosse dal padre al bambino, ritiene che siano troppo dure e severe, per questo discute con il suo datore di lavoro. La ragazza si ritrova a battibeccare anche con il custode del palazzo, un antiebreo intollerante, che addirittura chiude le dita di Simcha nei battenti dell'ascensore. Il portiere (David Bradley), strattonato da Chaja con conseguente strappo alla divisa, ne chiede invano il risarcimento. Altri episodi non fanno che esacerbare il rapporto tra il portire e Chaja, al punto che la signora Kalmann (Isabella Rossellini) chiederà alla baby-sitter di non presentarsi per qualche giorno. Proprio durante la sua assenza accade una cosa terribile, Simcha viene trovato nel parco, morto annegato nelle acque del laghetto. Chaja si reca dal Kalmann ma non è accolta bene, si rimprovera alla ragazza di aver portato spesso Simcha allo stagno pur sapendo che il piccolo non era in grado di nuotare. La mamma del bambino però va incontro a Chaja, l'abbraccia e la ringrazia di tutto quello che ha fatto per suo figlio, inoltre, prende un pezzetto del maglione della ragazza e lo sistema accanto al corpicino di Simcha. Dopo i funerali, Chaja fa ritorno a casa sua e il padre, con affetto, cerca di consolarla dicendole di non aver alcuna colpa per quanto è successo. La tragedia di Simcha rende la ragazza più forte e più matura.

© Riproduzione Riservata.