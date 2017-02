LEONE DI LERNIA STA MORENDO?/ Foto e video dallo Zoo di 105: "È grave, situazione non bella". (ultime notizie oggi, 23 febbraio 2017)

LEONE DI LERNIA STA MORENDO? FOTO E VIDEO DALLO ZOO DI 105: "È ABBASTANZA GRAVE, SITUAZIONE NON BELLA". (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Leone Di Lernia sta morendo? Il cantante e conduttore radiofonico, voce dello Zoo di 105, sarebbe in gravi condizioni. Lo ha annunciato lo staff del programma, al quale Di Lernia non partecipava da tempo. Venerdì pomeriggio non è andato in onda ed è stato sostituito da un "Best of". L'ufficio comunicazione di Radio 105, contattato da MilanoToday, non ha né confermato né smentito la notizia sulle condizioni di salute di Leone Di Lernia, ma spiegato che non ritiene possibile che si tratti di «uno scherzo degli autori del programma». Marco Mazzoli, inventore dello Zoo di 105, sul suo profilo Facebook ha pubblicato un messaggio per Leone Di Lernia: «Quando andiamo in onda, siamo cane e gatto, ma nella vita reale, ti voglio un bene indescrivibile. Non mollare adesso, nessuna malattia potrà mai sconfiggere il guerriero che c'è in te. Tieni duro vecchiaccio, perché voglio poterti insultare per altri 20 anni». Clicca qui per visualizzare il post integrale.

LEONE DI LERNIA STA MORENDO? FOTO E VIDEO DALLO ZOO DI 105: IL RICOVERO IN OSPEDALE (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) -Come sta Leone Di Lernia? Questa è la domanda che si stanno facendo nelle ultime ore i suoi fan, sorpresi dalla notizia che il cantante e conduttore radiofonico rischi di morire. Nei giorni scorsi la voce dello Zoo di 105 aveva pubblicato foto e video che lo ritraevano in ospedale, ma nelle ultime ore è giunto anche il videomessaggio di Fabio Alisei, un altro conduttore del programma, che ha invitato i fan di Leone Di Lernia a mandargli messaggi di conforto. «Volevo aggiornarvi sulla situazione di Leone, forse qualcuno ha letto il post di Marco ieri sera: non posso entrare molto nello specifico però Leo non sta bene ed è abbastanza grave. Siamo tutti molto preoccupati per lui, anzi anche più che preoccupati perché quello con Leone è un rapporto personale che dura da tanti anni e quindi siamo un po' giù, perché la situazione non è bella» ha dichiarato Alisei. Clicca qui per visualizzare il video.

