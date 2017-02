LOREDANA MARTORI/ Sarà creativa nel cucinare un piatto ispirato alla storia del cinema? (Masterchef Italia 6, oggi 23 febbraio 2017)

LOREDANA MARTORI, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: UN PIATTO VINCENTE (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Nell'ultima puntata di Masterchef Italia 6, andata in onda giovedì 16 Febbraio, la concorrente Loredana Martori si trova di fronte un compito alquanto bizzarro, una Mistery Box dietetica con cui cucinare un piatto di sole 800 calorie, che dovranno bastare a soddisfare e sfamare il goloso chef Antonino Cannavacciuolo, compito arduo e allo stesso tempo molto divertente, grazie anche all'innata simpatia del giudice napoletano. I suoi gnocchetti di mare, al pepe nero con cozze, vongole e pancetta piccante, riescono perfettamente nell'intento e la concorrente calabrese riesce ad ottenere il podio dei migliori tre piatti: primo fra tutti, però, sarà quello di Michele Pirozzi. Durante l'Invention Test, Loredana deve cimentarsi con un tema particolare, in cui si celebra la cucina americana, con grande felicità del giudice Mister Joe Bastianich: la concorrente deve cucinare il piatto tipico texano dei cow boy dei saloon, il chili con carne, e il giudice statunitense si aspetta molto da lei. Nella prova in esterna, Loredana e i suoi colleghi si trovano nel Guarene, in Piemonte, e devono realizzare la ricetta tradizionale del bollito di carne, da abbinare a verdure e salse, i cosiddetti bagnetti: la concorrente assieme alla sua squadra blu di Michele Ghedini e Valerio Braschi, vince la gara e può salire direttamente sulla balconata.

LOREDANA MARTORI, UNA VERA GUERRIERA - Loredana, sempre determinata e agguerrita, anche in questo episodio ha dimostrato grandi caparbietà, sicurezza e un cipiglio mediterraneo da guerriera dei fornelli: anche se spesso è redarguita dai giudici per la sua troppa testardaggine, Loredana ha il carattere e le abilità necessarie per proseguire la gara e qualificarsi molto in alto, anche grazie a quel suo pizzico di presunzione che la fa andare diritta per la sua strada e centrare l'obiettivo.

LOREDANA MARTORI, CHE PIATTO PREPARERA'? - Nella puntata di Masterchef Italia 6, che andrà in onda, questa sera, giovedì 23 Febbraio, Loredana dovrà cucinare un piatto attingendo dalla storia del cinema, e dimostrare conoscenza e creatività; nella prova successiva sarà valutata da critici di avanguardia molto giovani. Buona fortuna alla nostra combattente calabrese, che di sicuro farà bella figura anche questa volta, strappando un sorriso per i modi molto coloriti.

© Riproduzione Riservata.