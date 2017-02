MARGHERITA RUSSO/ Che piatto creerà questa sera? (Masterchef Italia 6, oggi 23 febbraio 2017)

MARGHERITA RUSSO, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: VINCE CONTRO MICHELE PIROZZI (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Nella puntata di Masterchef Italia 6, l'ultima trasmessa di giovedì 16 Febbraio, la concorrente siciliana Margherita deve cucinare un piatto dietetico, secondo le 800 calorie previste dalla Mistery Box: il compito è quello di realizzare un piatto dedicato al giudice chef Antonino Cannavacciuolo, messo a regime dagli altri tre colleghi della trasmissione. Margherita deve cucinare un piatto leggero e ipocalorico, mantenendo gusto e sapore, pena la tristezza dello chef napoletano, sempre ironico e pronto allo scherzo. Nella seconda prova, l'Invention, Margherita deve invece cucinare le crab cakes, delle tortine di gambero, una ricetta tipicamente a stelle e strisce: questa volta il protagonista è Mister Joe Bastianich che illustra i piatti che devono cucinare non solo gli aspiranti chef ma anche i tre cuochi Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo e si tratta di Gumbo, chili con carne e crocchette di gambero. Nella prova in esterna, ci troviamo in Piemonte nel castello del Guarene nel Roero, e le due squadre devono realizzare il miglior bollito di carne, da accompagnare con verdure e salse di accompagnamento: la Pressure è alle porte per la concorrente Margherita, che perde la gara assieme alla sua squadra rossa composta da Gloria e Cristina. Dopo vari duelli e aver cucinato vitello tonnato, insalata di bollito e vari panzarotti farciti, finalmente la concorrente riesce a spuntarla nell'ultimo round contro Michele Pirozzi, che deve lasciare la classe di Masterchef.

MARGHERITA RUSSO, COSA PREPARERA'? - Nella scorsa puntata, Margherita ha dato dimostrazione della sua determinazione come non mai, affrontando una Pressure devastante: piccola ma energica fino all'osso, la giovane palermitana conserva dentro di sè tutta la carica della sua regione di origine. Con questo carattere, la concorrente ha tutte le possibilità di farsi valere e mostrare le sue abilità e conoscenze, ancora di più. Questa sera, Margherita Russo dovrà cucinare un piatto attingendo al mondo del cinema, ed essere successivamente giudicata nella prova in esterna da critici alla moda e di tendenza: i fan della concorrente si aspettano la sua consueta determinazione, la passione sanguigna e viscerale, e qualche successo in più nelle prove di creatività. Del resto, non bisogna apprezzare chi vince sempre, ma chi non perde mai: buona fortuna, piccola Margherita!

