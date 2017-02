MASSIMO CECCHERINI / Si è ritirato dall'Isola dei Famosi: dopo un litigio con Raz Degan l’attore è crollato, televoto annullato (oggi, 23 febbraio)

MASSIMO CECCHERINI, SI È RITIRATO DALL’ISOLA DEI FAMOSI: L’ATTORE TOSCANO MARTEDÌ IN STUDIO? - L'esperienza avventurosa di Massimo Ceccherini all'Isola dei Famosi 2017 è giunta al termine. L'attore toscano infatti, dopo avere ironizzato spesso sul suo effettivo abbandono, ha deciso di concretizzare il tutto partendo in direzione Italia. Con molta probabilità, già durante il corso della prossima puntata, il toscano dovrebbe presenziare in studio per poter rispondere alle curiosità di Alessia Marcuzzi spalleggiata da Vladimir Luxuria nel perfetto ruolo di opinionista. L'Isola di Massimo Ceccherini era ripartita dopo circa 10 anni di distanza dalla prima esperienza e, durante il corso di quella occasione, l'attore è stato espulso dal programma per avere bestemmiato. Dopo un poco di tempo lontano però, Magnolia ha deciso di "ripescarlo" ed inserirlo in questa 12esima edizione che fa acqua da tutte le parti. L'Isola dei Famosi infatti, fa talmente fatica a decollare che si è prontamente corsi ai ripari cambiando giorno di messa in onda. Il cast dall'Honduras infatti, dalla prossima settimana intratterrà il pubblico da casa non più al lunedì sera bensì al martedì. Il tutto, per non sfidarsi contro Il Commissario Montalbano che, come ben sapete si porta a casa una scorpacciata di ascolti tv veramente incredibili. Dopo tanti tira e molla Massimo Ceccherini si è scontrato con Raz Degan e non ha retto più alla tensione abbandonando l'Isola e la "competizione". Naturalmente, per via del ritiro di Massimo Ceccherini la sessione di televoto aperta nella puntata dello scorso 20 febbraio è stata chiusa ed anche annullata e, di conseguenza, tutti i voti espressi in questa sessione sono stati invalidati. Tutti gli utenti che hanno manifestato il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno naturalmente rimborsati.

