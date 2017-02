MASTERCHEF ITALIA 2017 / Ed.6 decima puntata: diretta ed eliminati. La finale si avvicina, Valerio manterrà la promessa? (oggi, 23 febbraio)

MASTERCHEF 2017, ED.6 DECIMA PUNTATA: DIRETTA E CONCORRENTI, CHI SARÀ ELIMINATO? (OGGI, 23 FEBBRAIO) - Decima puntata in compagnia di MasterChef Italia 6: stasera, giovedì 23 gennaio 2017, i quattro giudici - Joe Bastianich e gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco - torneranno al cospetto dei sei aspiranti chef che possono continuare la corsa. Dopo l’addio di Gabriele Gatti e Michele Pirozzi la scorsa settimana, sono rimasti solamente i due giovanissimi Valerio Braschi e Michele Pirozzi a difendersi con i denti, le unghie e le padelle contro le altre quattro aggueritisime aspiranti vincitrici, che rispondono ai nomi di Loredana Martori, Margherita Russo, Cristina Nicolini e Gloria Enrico. La sfida si fa ancora più tosta, dal momento che anche il minimo errore potrebbe costare carissimo: arrivati a questo punto ognuno dovrà davvero iniziare a giocare per se stesso, dal momento che la finalissima - durante la quale verrà proclamato il sesto MasterChef italiano - è alle porte. Loredana Martori è certamente, tra i sei ancora in gara, la sfidante che ha più chance di guadagnarsi il titolo di finalista: sempre lucida e preparatissima, sarà difficile vederla capitolare. Michele Ghedini è forse l’anello più debole, riuscirà a farcela anche stasera o verrà eliminato lasciando solo il suo comare Braschi? Staremo a vedere.

MASTERCHEF 2017, ED.6 DECIMA PUNTATA: DIRETTA E ELIMINATI, LA PROMESSA DI VALERIO BRASCHI (OGGI, 23 FEBBRAIO) - Valerio Braschi, a MasterChef Italia 2017, ha detto addio a Michele Pirozzi tra le lacrime. Il giovanissimo aspirante chef del cooking talent di Sky Uno ha davvero mal digerito cha sia Cristina, che Gloria che Margherita siano riuscite a salire in balconata lasciando giù Michele, che ha dovuto togliersi il grembiule e abbandonare le cucine. Valerio aveva fin da subito riconosciuto il talento di Pirozzi, e tutti si erano ormai affezionati alla sua grande umanità e semplicità. Non a caso, nonostante diverse sfide anche a carattere personale, Pirozzi aveva stretto amicizia anche con un’altra concorrente molto amata dai telespettatori di MasterChef Italia, Giulia Brandi, che se n’è andata sulle note dell’ultimo ballo con Joe Bastianich. Di fronte ai saluti di Pirozzi, dunque, Braschi si è fatto una promessa, solo sussurrata in balconata: le eliminerà tutte e quattro, da Cristina a Margherita, da Gloria a Loredana. Rimarranno davvero solo lui e Michele Ghedini per occupare i primi grandini del podio? Staremo a vedere se e chi riuscirà a mandare a casa più tardi…

MASTERCHEF 2017, ED.6 DECIMA PUNTATA: DIRETTA E ELIMINATI, I CONCORRENTI ALLE PRESE CON DUE CRITICI (OGGI, 23 FEBBRAIO) - Non si scherza più a MasterChef Italia 6: chi sbaglia esce, e sarebbe un peccato essere eliminati quando la meta è tanto vicina, come sottolinea la voce di Carlo Cracco nel promo diffuso in questi giorni su Sky Uno. Stasera i concorrenti ancora in gara dovranno confrontarsi con una prova che non è nuova all’interno delle cucine di MasterChef: ci saranno infatti due critici gastronomici a giudicare i piatti realizzati da Valerio, Gloria, Loredana, Michele, Margherita e Cristina. Anche l’anno scorso gli aspiranti chef si erano dovuti confrontare con il palato finissimo e allenato di un critico, Enzo Vizzari: questa volta, invece, saranno due, giovanissimi. Entrambi Under 30, rispondono ai nomi di Lorenzo Sandano e Paolo Vizzari, proprio il figlio di Enzo. I piatti dovranno essere delle vere proprie opere d’arte, sia per quanto riguarda l’aspetto che per quanto concerne il gusto. Chi li stupirà?

© Riproduzione Riservata.