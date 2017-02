MI MANDA RAITRE/ Anticipazioni e servizi puntata 23 febbraio 2017: cosa finisce sul tavolo degli italiani e truffe sul telefonino sotto la lente

MI MANDA RAITRE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 FEBBRAIO 2017: I SERVIZI A PAGAMENTO CHE SI ATTIVANO SUL CELLULARE, COME DIFENDERSI? - Anche stasera, a partire dalle 21.15, Salvo Sottile tornerà in prima serata con Mi manda Rai 3, il programma che dà voce ai cittadini e che ogni settimana raccoglie tutte le segnalazioni con inchieste, servizi e filmati in esclusiva. Nella puntata di oggi, il programma cercherà di approfondire la questione sui servizi aggiuntivi attivati sui cellulare a discapito degli ignari proprietari, opzioni spesso mai richieste che, in maniera del tutto inaspettata e in breve tempo, annullano il credito disponibile sul telefonino. Nello studio di Aalvo Sottile si cercherà quindi di dare le risposte giuste ai cittadini, con le testimonianze di chi è rimasto vittima di questo tipo di servizio e le soluzioni da adottare per tutelarsi. Pochi minuti fa, la pagina twitter di Mi manda Rai 3 ha dato appuntamento al pubblico proprio anticipando le fasi salienti di questa inchiesta così importante: "Come ci abboniamo senza volerlo a oroscopi, riviste o altro con credito che viene scalato dal telefonino? Stasera alle 21:15 #MimandaRai3". Se volete visualizzare il post, potete cliccare qui.

MI MANDA RAITRE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 FEBBRAIO 2017: COSA FINISCE SULLE TAVOLE DEGLI ITALIANI? FOCUS SULL'OLIO - Nella puntata di Mi manda Rai 3 in onda questa sera, Salvo Sottile e la sua redazione si occuperanno di un tema molto caro agli italiani, quello relativo all'alimentazione e a ciò che finisce ogni giorno sulle nostre tavole. Al centro della puntata ci sarà infatti uno dei prodotti d'eccellenza del nostro paese, l'olio, che negli ultimi anni si è ritrovato spesso al centro delle polemiche a causa di prodotti che il più delle volte non rispettano etichetta con la quale vengono venduti. Nell'appuntamento di stasera si parlerà inoltre di prevenzione sanitaria con la vicenda degli screening tumorali che di recente ha coinvolto moltissimi italiani. Molti pazienti, in seguito alla visita effettuata, non hanno mai ricevuto i risultati, di conseguenza il programma di Rai 3 cercherà di indagare sulla questione con testimonianze, servizi e interviste in esclusiva. Appuntamento a stasera, con tutte le novità di Mi manda Rai 3, a partire dalle 21.15.

