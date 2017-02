Manuel Vallicella dopo Uomini e Donne / Fabiana Barra infuriata: "Ci siamo risentiti ma ha avuto risposte poco carine!"

UOMINI E DONNE, Manuel Vallicella ha sentito Fabiana Barra dopo l'addio al trono: ma le cose sono andate molto male - Manuel Vallicella ha abbandonato il trono ormai alcune settimane fa, ma sono molti i fan di Uomini e Donne a chiedersi se l'ex tronista di Uomini e Donne abbia comunque deciso di continuare a conoscere qualcuna delle sue corteggiatrici senza telecamere. Intervistata da Isa e Chi, è la bella Fabiana Barra a svelare che i contatti con Manuel, dopo Uomini e Donne, ci sono stati, ma le cose non sono andate affatto come lei sperava. L'ex corteggiatrice parte comunque col dichiarare di aver capito ben prima dell'annuncio in studio che Manuel sarebbe andato via: "Certo che lo avevo capito, ho un certo fiuto per le ‘sfighe’. - annuncia Fabiana, che continua - Nell’ultima esterna gli avevo chiesto perché in puntata fosse sempre assente e perso nei suoi pensieri e lui mi aveva risposto che spesso si chiedeva che ci facesse lì!". Così come dichiarato in studio, Fabiana tiene anche a chiarire perchè sia rmasta così infastidita dalla decisione di Manuel Vallicella.

UOMINI E DONNE, Fabiana Barra ha contattato Manuel Vallicella dopo l'addio al trono: "Ha avuto risposte poco carine!" - "Sono assolutamente contraria! Come ho detto anche in puntata, io non lo giudico, ma, andiamo, se ha affrontato tante cose brutte nella vita, non penso che Uomini e Donne possa bloccarlo davvero!" è sbottata Fabiana Barra nel corso dell'intervista, durante la quale arriva poi a dichiarare cosa è accaduto subito dopo l'uscita dal noto studio di Canale 5. "Io l’ho già cercato fuori e ho ricevuto solo risposte poco carine. Per cui, per me, è una porta proprio chiusa" annuncia la ragazza, che svela un inaspettato retroscena. Un atteggiamento, quello di Manuel nei confronti di Fabiana, che pare non avere alcuna spiegazione chiara al momento. È chiaro infatti che l'ex tronista abbia voluto tagliare del tutto i ponti con un ambiente che non fa per lui, rimane invece avvolta nel mistero la motivazione del comportamento di cui parla Fabiana. Chissà che, passato il clamore iniziale, Manuel non decida di chiarire nei dettagli la situazione.

