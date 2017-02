Masterchef 6 / Diretta streaming: come vedere la nuova puntata su Sky (oggi, 23 febbraio 2017)

MASTERCHEF ITALIA 6, DIRETTA STREAMING: COME VEDERE LA PUNTATA (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Masterchef Italia 6 torna questa sera su Sky Uno e, nonostante siamo già alla sesta edizione del programma, sono milioni i telespettatori che non sono stanchi ancora di vederlo. Come vedere la nuova puntata? Innanzitutto collegandosi alle 21.10 su Sky Uno se possedete il decoder della televisione privata, oppure sintonizzandovi sul sito di Sky e guardando il nuovo episodio in streaming. Da tablet e pc basta scaricare l'applicazione di Sky per vedere Masterchef Italia 6 e rimanere al passo con ciò che accade e con le decisioni dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Joe Bastianich. Manca poco alla nuova puntata e sui social di Masterchef Italia 6 (che sono stati regolamentati avvertendo gli utenti di non lanciarsi in commenti offensivi, pena la denuncia alla polizia postale) è già partito il "toto nomi" per capire chi sono i favoriti di questa edizione.

MASTERCHEF ITALIA 6, DIRETTA STREAMING: COME VEDERE LA PUNTATA. CHI DEVE ABBANDONARE LA GARA? (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Le prove di Masterchef Italia 6 si fanno sempre più difficili, soprattutto adesso che sono rimasti davvero pochi i concorrenti in gara: sono rimasti solo in sei a contendersi il titolo di Masterchef Italia. La barista Gloria Enrico, la notaie Cristina Nicolini, Loredana Martori, Valerio Braschi, Michele Ghedini e Margherita Russo (questi ultimi tre sono studenti universitari). Cosa prevedono le prove di questa sera a Masterchef Italia 6? Innanzitutto partiamo dal tema della serata, che sarà l'opera lirica: i concorrenti in gara dovranno scegliere un'opera famosa e avranno tre quarti d'ora per realizzare una ricetta (antica!) ovviamente abbinata all'aria scelta. La prova esterna sarà al Palazzo dell'Arte di Milano, e i sei concorrenti saranno giudicati nientemeno che da Lorenzo Sandano e Paolo Vizzari. Alla fine della puntata qualcuno dovrà abbondare il grembiule.

