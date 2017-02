Milly Carlucci & Maria de Filippi/ Mal digerito Sanremo? La conduttrice di Ballando con le Stelle risponde così

Milly Carlucci, malcontento per Sanremo e Maria De Filippi? La conduttrice di Ballando con le Stelle dice la sua - Finalmente la nuova edizione di Ballando con le Stelle è alle porte: l'inizio è previsto per questo sabato, 25 febbraio, e proprio stamani si è tenuta la conferenza stampa di presentazione. Prima di concentrarsi su ospiti, giuria e concorrenti, è stato inevitabile non porre la conduttrice Milly Carlucci di fronte alla questione Festival di Sanremo e presunta rivalità - televisiva s'intende - con Maria De Filippi. La risposta della conduttrice di RaiUno è stata, in questo caso, più che sorprendente: "Riguardo il mio presunto malcontento sulla De Filippi a Sanremo, oggi penso solo a Ballando con le Stelle" ha dichiarato la Carlucci, ponendo un bel silenzio di fronte a ciò che tutti si sono chiesti nelle ultime settimane. Non è affatto nelle intenzioni della Carlucci, insomma, parlare della questione, anche se il suo silenzio non frena di certo le voci sulla presunta rivalità con Maria De Filippi.

Milly Carlucci pronta ad esordire con Ballando con Le Stelle 12: le novità annunciate dalla conduttrice - Superato questo piccolo scoglio, gli animi si rasserenano quando Milly Carlucci si concentra sulle novità di questa dodicesima edizione di Ballando con le Stelle. "Accanto a Sandro Mayer, avremo Roberta Bruzzone. - svela Milly Carlucci in conferenza stampa, e ancora - Chiederemo a lei, da psicologa, le impressioni su questo cast. Il terzo co-conduttore di Ballando sarà Valerio Scanu, il conduttore del "secondo schermo". La nostra attività social è importantissima. Valerio condurrà l'altro Ballando con le Stelle, quello che non si vede". È prontissima a dare il via a questa nuova edizione con un cast d'eccezione e con tante sorprese: si parla infatti della possibilità che Gianluca Vacchi sia ospite d'eccezione per una sera, cosa sulla quale la Carlucci preferisce mantenere il riserbo. In ogni caso, la conduttrice conclude con una grande speranza: "Speriamo di dare agli italiani, belle serate di divertimento" e chissà, soprattutto, come andrà quest'anno lo scontro con C'è Posta per Te di Maria De Filippi.

