NEMO - NESSUNO ESCLUSO/ Anticipazioni puntata 23 febbraio 2017: Morgan e Pierluigi Battista, dalla maternità surrogata al caos Pd

NEMO - NESSUNO ESCLUSO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 FEBBRAIO 2017: TEMI E SERVIZI DELLA SERATA - Torna sul piccolo schermo di Rai 2 Nemo - Nessuno escluso, il programma ricco di servizi, approfondimenti e storie guidato da Enrico Lucci e Valentina Petrini. Tanti e interessanti i temi che verranno affrontati oggi, giovedì 23 febbraio 2017: si partirà con uno sguardo oltreoceano, in America, dove la presentatrice si è recata per realizzare un servizio riguardante il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I telespettatori avranno modo di ascoltare le parole delle comunità evangeliche che lo sostengono, e non mancheranno tra di loro diverse star del piccolo schermo americano. Si passerà poi alla maternità surrogata, una pratica non permessa in Italia, e consentita invece in Ucraina. L’inviata Laura Buonasera ha realizzato un reportage esclusivo dedicato alle donne che, dietro pagamento, accettano di portare a termine una gravidanza, mettere al mondo un bambino per conto di qualcun altro. Non mancheranno infine focus sugli euroscettici e sul caos interno al Partito Democratico: questo, in particolare, verrà raccontato da Lucci, che ha fatto anche incursione nello studio del telegiornale di Mentana.

NEMO - NESSUNO ESCLUSO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 FEBBRAIO 2017: GLI OSPITI - Non solo reportage e servizi a Nemo - Nessuno escluso: il pubblico di Rai 2 ascolterà anche diverse voci di ospiti presenti in studio. Partiamo quindi dalle novità annunciate per questo ritorno sul piccolo schermo: uno piccolo spazio sarà dedicato ad un sindaco di una città italiana, e stasera si partirà con il primo cittadino di Parma, Federico Pizzarotti. Il momento è stato denominato “parola al sindaco”. In ogni puntata ci saranno inoltre due personaggi pronti a lanciarsi in commenti, rimanendo però seduto tra il pubblico (oggi toccherà a Pierluigi Battista e Morgan). I nomi annunciati per il prime time odierno evidenziano anche la presenza della scrittrice Barbara Aliberti, che interverrà di certo in merito alla maternità surrogata, dell’imprenditore Ernesto Preatoni e dell’ex ministro Giulio Tremonti. Per concludere, faranno capolino anche lo scrittore Mauro Corona, pronto ad occuparsi di alimentazione, e Giorgio Montanini con la sua candid camera provocatoria.

