ONE DAY/ Su Rai Movie il film con Anne Hathaway e Jim Sturgess, alla regia Lone Scherfig (oggi, 23 febbraio 2017)

ONE DAY, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE IL FILM IN ONDA OGGI, 23 FEBBRAIO 2017: IL CAST - One Day, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 23 febbraio 2017 alle ore 21.20, una pelicola Anglo Americano datato 2011 diretta da Lone Scherfig, e interpretata dai bravi Anne Hathaway e Jim Sturgess. La pellicola che è stata prodotta dalla Random House unitamente alla Focus Feature, si basa su un lavoro letterario scritto da David Nicholls, professionista scelto dalla produzione finanche per la bella sceneggiatura del film. La pellicola non può essere assoggettata alle prime televisive, essendo stata già programmata alcune volte nei palinsesti italiani, essa può essere ascritta sicuramente ai film drammatici con forti connotazioni sentimentali. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ONE DAY, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE IL FILM IN ONDA OGGI, 23 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede due giovani Emma Morley e Dexter Mayhew che il 15 luglio dell' 88 trascorrono, per festeggiare le rispettive lauree, una notte insieme. I due pur condividendo lo stesso letto e essendo attratti fisicamente decidono di non consumare nessun rapporto sessuale, e allo stesso momento si promettono che in ogni anno a venire nella stessa data si rincontreranno. Il film si allaccia da quel momento con le vite di entrambi i protagonisti, vite che vengono vissute all’antitesi, con la donna che deve fare i conti con la dura realtà, e che dopo pochi anni lascia i suoi sogni di diventare scrittrice di successo, per diventare una cameriera sottopagata, e con l’uomo che si gode invece i piaceri di una esistenza agiata, grazie al benessere assicuratogli dalla propria famiglia d’origine. La donna incrocia la sua esistenza con quella di Ian, giovane comico in erba che non riesce a trovare il successo, e con quest’ultimo inizia una confusa relazione sentimentale. Emma e Dexter continuano a rivedersi ogni 15 luglio e in delle loro rimpatriate, durante un gita in Francia offerta dall’uomo, finiscono con l’avere un rapporto sessuale. Le vite continuano a snodarsi imperterrite, e anno dopo anno si assiste a un nuova parte della situazione, con Emma che corona i suoi sogni abilitandosi all’insegnamento, e con l’uomo che conduce programmi televisivi trash che non lo soddisfano minimamente. A rendere ancora più tragica la vita dell’uomo arriva la morte dell’amata madre, donna che avea cercato di spingerlo nelle braccia di Emma, e la cui dipartita lo porta in una profonda depressione, che Dexter cerca di lenire con dosi sempre più abbondanti di alcool. Gli anni passano e gli incontri si susseguono, in uno di questi la donna dichiara a Dexter il suo amore, che per l’ennesima volta non viene corrisposto. Nel frattempo la relazione tra Ian e la donna è al termine a cui contribuisce anche la lettura di alcuni scritti della donna. Ma sono proprio quegli scritti a cambiare di nuovo tutto, Ian prima di andarsene infatti consiglia ormai alla sua ex moglie di pubblicarli, pubblicazione che di fatto è un successo e fa raggiungere la notorietà e il benessere economico alla donna. Finalmente però Dexter decide di dar una continuazione al rapporto che dura ormai da quasi vent’anni, e che alla fine li porta al matrimonio. Il film ha un epilogo drammatico con Emma che trova la morte in un incidente stradale, morte che spinge nuovamente l’ormai ex giovane sulla via di una nuova depressione, che riesce questa volta a sconfiggere ritrovando il rapporto con il padre, con la quale lo unisce oltre il legame di parentela anche la sua condizione di vedovo.

