Oroscopo 2017 / Paolo Fox, previsioni di oggi 23 febbraio a LatteMiele: Scorprione, Toro, Cancro, Leone, Sagittario e tutti gli altri

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 23 FEBBRAIO 2017, A LATTEMIELE - Torna anche per la giornata di oggi, giovedì 23 febbraio 2017, il consueto appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox nella consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. L'Ariete nella giornata di oggi ci potrebbero essere le conseguenze di chi ha avuto dei problemi qualche giorno fa, delle discussioni che non si sono risolte del tutto. Attenzione però perchè dal passato potrebbe sbucare una storia d'amore che sembrava chiusa ormai da tempo. Il Toro è razionale e per questo vive alcune ansie legate a nuove responsabilità e spese impreviste sopraggiunte all'imrpvoviso. C'è la necessità di fare il punto della situazione e trovare delle soluzioni a diversi problemi ingombranti. I Gemelli hanno molte occasioni positive, ma bisogna sfruttarle per recuperare il tempo perduto in questi mesi che abbiamo visto scorrere via un po' troppo velocemente. E' il momento di riflettere per recuperare alcuni rapporti che sembravano essersi persi. Ci sono giornate di grande forza che sicuramente stanno regalando delle soddisfazioni, ma anche dove si incontrano le difficoltà il consiglio è quello di non mollare mai.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: In questa giornata resta ancora un po' di amaro in bocca per tutti quelli che martedì hanno avuto delle piccole discussioni. In questa settimana infatti ha dovuto far sentire la sua voce. Attenzione a non fare le cose di corsa. Venerdì e sabato sono giornate belle per i sentimenti. Una storia nata anche nel passato con una persona scorpione potrebbe tornare alla mente. Toro: È piuttosto razionale. Essendo un segno di terra, ha qualche ansia che sta maturando forse perché ci sono state più spese e nuove responsabilità. Deve quindi fare il punto della situazione. Attenzione venerdì e sabato, le donne potrebbero avere qualche problema se ci sono degli uomini che limitano la libertà di azione. Prudenza con Bilancia e Cancro. Gemelli: Le occasioni non mancano, ma in questo momento si cerca di recuperare il tempo perduto. Non è un momento molto performante e c'è un rallentamento. Qualcuno può tornare sui propri passi. Per quelli più concreti che hanno una storia importante, queste giornate fino a sabato sono di grande forza. Recupero dei sentimenti. Cancro: È arrivato il momento di fare delle scelte che potrebbero essere anche drastiche che riguardano la carriera e il lavoro. Non può più ritardare eventi perché le stelle impongono cambiamenti. Molti sono in una condizione di attesa ma anche di grande impegno. Ha discusso in amore e nel lavoro quindi è sempre da rivedere l'ambiente. Leone: È in una condizione di forza e di bellezza anche mentale. Chi vuole farsi notare si trova in una condizione privilegiata. Chi ha un progetto in questo momento può far partire le novità. Non è il periodo per risolvere tutti i problemi della vita, ma bisogna cogliere al volo le occasioni che arrivano fino a settembre. Vergine: Non è una giornata ideale per mettersi a discutere. Qualcuno può cambiare tipo di studi o tipo di lavoro. In questi giorni bisogna pensare a tutta la propria vita e alle scelte future. Oggi potrebbe andare an dormire con un forte mal di testa, non deve fare tardi. Bilancia: A pieno ritmo per quanto riguarda il lavoro soprattutto chi ha un'attività in proprio. Deve stare attento alle relazioni con Cancro e Capricorno. In amore molte persone maturano noia, ma chi è sposato non deve tradire. Da venerdì va molto bene. Scorpione: Ha bisogno di una persona capace di dare forza ed energia al suo fianco. Ecco perché fanno comodo rapporti con Gemelli, Acquario, Leone, Ariete e Sagittario. Deve puntare sulla giornata di domenica. Sagittario: Ha la capacità di trainare sé stesso e gli altri verso situazioni migliori. Alcune problematiche passate, ora si possono cancellare. Chi viene costretto a fare sempre le stesse cose può innervosirsi. Capricorno: Giornata di dubbi e di rivelazioni. Bisogna tagliare con il vecchio per partire verso novità importanti. Certi percorsi si sono esauriti e bisogna cambiare e difficilmente cambia idea. Sono giornate un po' faticose per l'amore. Acquario: Sono favoriti coloro che vogliono vivere novità sentimentali. Sabato e domenica sono giornate impegnative. L'amore va cercato adesso. Rapporti importanti con persone che possono dare una mano nel futuro. Pesci: Giornate interessanti, nonostante la fatica. Tra domenica 26 e martedì 28 può accadere qualcosa di speciale. Per l'amore c'è un'occasione in più. Interessante ma anche struggente il rapporto con Capricorno e Gemelli.

