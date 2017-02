Oroscopo/ Branko, previsioni di oggi 23 febbraio 2017 su Radio Dimensione Suono 2: Acquario privilegiato, tensione per Leone e...tutti i segni

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 23 FEBBRAIO - Torna anche oggi, 23 febbraio 2017, l'appuntamento con l'oroscopo "Branko e le stelle" su Radio Dimensione Suono 2. L'astrologo rende note le previsioni per i segni e dà, come di consueto, alcuni consigli a seconda delle situazioni. Scopriamo insieme cosa ci riserva la giornata di oggi, segno per segno, secondo l'oroscopo di Branko.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 23 FEBBRAIO: I SEGNI DI FUOCO - Per l'Ariete il passaggio in Acquario sarà positivo, anche se la Luna in Urano e Giove sarà un ostacolo per voi. Si raccomanda prudenza nella salute, nell'attività fisica e nell'alimentazione. Ottime notizie per le finanze: aspettatevi delle novità, annuncia Branko. Anche per il Sagittario periodo più che positivo nei rapporti sociali e lavorativi, anche se i nati sotto il segno non sembrano soddisfatti. C'è qualcosa che vi sfugge, qualcosa che vi disturba soprattutto in ambiente familiare che si ripercuote sulla professione. Vi servirebbe un piccolo viaggio per recuperare energie. Per il Leone invece continua il periodo di tensione: c'è un nervosismo di sottofondo che vi rende elettrici, tuttavia nonostante l'impazienza e l'irritazione verso gli altri ci sono buone occasioni per voi. Discussioni per le finanze, ma non andate troppo oltre perché la Luna non vi aiuta. Il consiglio dell'astrologo è di cercare di rilassarsi.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 23 FEBBRAIO: I SEGNI DI ARIA - Per il segno dei Gemelli si prospetta un periodo positivo: gli astri vi vogliono decisi, sarà un buon weekend. Approfittate di questo bel periodo, sottolinea Branko, perché finanze lavoro ed amore vanno a gonfie vele. Il consiglio è di non prendere in considerazione le avventure. I nati sotto il segno della Bilancia se la caveranno benissimo grazie alle loro qualità anche se la Luna rende fiacchi. Questa sera, infatti, con il cambio della Luna avrete bisogno di scaricare le energie negative e fare un respiro profondo. State lontani dalle persone che non sono positive. Ancora una volta l'Acquario è il segno privilegiato dello Zodiaco, la situazione dorata durerà fino al 10 marzio circa. È il momento perfetto per fare qualcosa di innovativo, tutti gli astri sono vostri alleati, spiega l'astrologo.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 23 FEBBRAIO: I SEGNI DI ACQUA - Gli amici del Cancro devono fare attenzione alla salute e alla forma fisica a causa della Luna che in questo periodo crea ostacoli. Si tratta di un momento di discussioni, sia in ambiente lavorativo che affettivo. Tenete duro. Branko segnala poi, per il segno dello Scorpione, una Luna che influenzerà in maniera più che positiva: vi rende disciplinati e spirituali. La primavera vi attende, concludete al meglio i vostri progetti. Proverete un brivido di passione nei sentimenti. Infine al segno dei Pesci, tanto apprezzato dall'astrologo, Branko fa i complimenti: chiunque vi abbia come compagno è fortunato, grazie alle vostre caratteristiche. Chiunque vi abbia lasciato non si rende conto di cosa si è perso. Innamoratevi pure e siate dei buoni amanti.

OROSCOPO BRANKO 2017, PREVISIONI DI OGGI 23 FEBBRAIO: I SEGNI DI TERRA - Per il Toro la Luna è favolosa, c'è profumo di primavera. La Luna è importante, spiega Branko, perché vi dona energia, disciplina e costanza per portare avanti tutti i vostri progetti, nonostante Mercurio vi ostacoli. Anche per i nati sotto il segno della Vergine la Luna è positiva: cercate di insistere nei vostri progetti nel weekend, prima della Luna nuova. Lavorate in sottofondo, con Nettuno che vi osserva. Mercurio è vostro alleato nelle trattative. Il Capricorno è un segno conosciuto per il suo orgoglio. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento in cui sono sottoposti a parecchie frecciatine sia in ambito lavorativo che domestico: ma voi con il vostro carattere forte potete superare tutto, sottolinea Branko.

© Riproduzione Riservata.