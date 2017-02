PIAZZAPULITA, ANTICIPAZIONI E OSPITI: LA PROTESTA DEI TASSISTI COMMENTATA DA PAOLA TAVERNA E ROSY BINDI (PUNTATA 23 FEBBRAIO 2017) - Corrado Formigli torna in onda questa sera, giovedì 23 febbraio 2017, con una nuova puntata di Piazzapulita, il talk show di La7. Come sempre si parlerà di attualità e tra gli argomenti all’ordine del giorno c’è lo sciopero dei tassisti che ha coinvolto l’Italia intera: i cori dell’inno nazionale intonati dagli scioperanti a Roma mentre alzavano la mano nel saluto fascista hanno fatto molto discutere e saranno materia su cui dibattere anche per gli ospiti. Rimanendo a Roma si parlerà anche del caso dello Stadio e dei possibili sviluppi che avrà in base alle decisioni della giunta di Virginia Raggi. La puntata s’intitola “Avanti popolo” e non poteva quindi mancare una menzione alla scissione del Partito Democratico, dal quale sarebbero intenzionati ad uscire volti storici come Pierluigi Bersani, Massimo D’Alema e Roberto Speranza. Ad animare il dibattito in studio saranno Rosy Bindi, Paola Taverna, Alan Friedman, Federico Rampini e Marco Damilano.

