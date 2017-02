POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso su Canale 5: dalla cronaca all’attualità. Di cosa si parlerà oggi, 23 febbraio 2017? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, OGGI 23 FEBBRAIO 2017 - Durante il pomeriggio di oggi, 23 Febbraio 2017, andrà in onda come di consueto l'appuntamento con Pomeriggio 5. Prima di scoprire che ti si affronteranno, vediamo cosa è successo ieri. È stata una puntata all'insegna della cronaca e dell'attualità, nonché del gossip e dell'intrattenimento. Si apre la puntata con l'ennesimo servizio riguardante il caso dell'omicidio di Sarah Scazzi: la condanna all'ergastolo nei confronti di Cosima e Sabrina è ormai confermata, così come la condanna ad otto anni di carcere ai danni di Michele Misseri. L'uomo, che nel corso degli anni ha ripetutamente cambiato versione, ha dichiarato che non è stata ancora resa giustizia alla nipote. Durante il servizio di ieri, la città di Avetrana si è chiusa nel suo dolore: tutti avrebbero voglia di dimenticare questa incresciosa esperienza, di guardare avanti. Sorgono, inoltre, nuove testimonianze: pare che il padre di un'amica di Sarah, il signor Massaro, abbia visto e successivamente dichiarato di aver notato la macchina di Cosima sfrecciare subito dopo l'omicidio. Le donne, continua Massaro, avrebbero intimato l'uomo di cambiare necessariamente versione, minacciandolo. Successivamente, si ricordano i sette anni di tormento della madre di Sarah: per Concetta, è stato un tormento e vengono ripercorsi i passaggi salienti del caso.

Un altro importante quanto recente fatto di cronaca riguarda il caso Rosboch: la donna uccisa dallo studente con il quale aveva intrapreso una pericolosa relazione, che l'ha portata alla morte. È stata mandata in onda un'intervista in esclusiva a Caterina, la madre dello studente Gabriele. La donna, non più agli arresti domiciliari, è stata accusata di concorso in omicidio. Come se non bastasse, la donna è stata accusata di concorso alla truffa: Gabriele ha estorto un'ingente somma di denaro a Gloria. Pare però che la madre non ne sapesse nulla, ma una volta appurato che davvero il figlio le avesse estorto del denaro, c'è stato un confronto tra le due donne; Gloria ha tranquillizzato Caterina, dicendole che si trattava di un patto stretto tra professoressa e studente. Esorta inoltre con il fatto che Gabriele debba pagare per le sue colpe, che debba restituire la somma alla famiglia Rosboch. Inoltre si parla del rapporto intrattenuto con Efisia, la cameriera che si finse bancaria nella truffa. Le due donne non avevano alcun rapporto, a differenza di quanto affermato da Efisia. La cameriera ed il figlio di Caterina si incontravano per scambiarsi della droga, ad insaputa di Caterina. Si parla poi del rapporto tra Gabriele e Obert: l'uomo, che Caterina credeva fosse come un padre per Gabriele, possedevano un rapporto di tutt'altra natura. Caterina scoppia in lacrime davanti le parole della madre di Gloria: secondo lei, Caterina meriterebbe il carcere.

Cambiando argomento, per dare un tocco di freschezza all'episodio di ieri, si parla di gossip. Ospiti della puntata l'ex tronista Giovanni Conversaro e la compagna Giada Pezzaioli aspettano un bambino. Tuttavia, non si conosce ancore il sesso del nascituro. Il tronista ha saputo di diventare papà una mattina presto, subito dopo aver effettuato un test di gravidanza: Giada risultava incinta già da ben due settimane.

