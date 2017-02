PROFILING 7/ Anticipazioni puntata 23 febbraio 2017: Adele e Rocher presto insieme?

PROFILING 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 23 febbraio 2017, Fox Crime trasmetterà due nuovi episodi di Profiling 7, in prima Tv assoluta. Saranno il terzo ed il quarto, dal titolo "Acque cattive" e "Halloween". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Rocher (Philippe Bas) e Chloé (Odile Vuillemin) iniziano ad indagare su un caso spinoso, collegato al rapimento di Camille Delettre (Juliette Roudet) da parte di una rete di pedofili. La bambina ha inoltre una gemella, Adele, che il rapitore ha preferito scartare perché non rappresentava il suo ideale di bellezza. Più tardi, Massamba (Thierry René) offre a Chloé la possibilità di prendere il suo posto, ma questo vorrebbe dire trasferirsi e la profiler non è per nulla pronta. Rocher invece incontra Lydia Bazin (Farida Rahouadj), una carcerata che è in possesso di informazioni, ma l'ispettore preferisce non soddisfare le sue richieste, come vorrebbe invece Adele. Non appena le autorità diffondono la notizia su Camille, una ragazzina anonima chiama una trasmissione e riferisce di aver visto la vittima sei mesi prima. Chloe la giudica l'unica testimonianza credibile rispetto alle altre migliaia e la squadra risale ad Anais (Camille Aguilar), una ragazza che ha abortito illegalmente grazie aldottor Dupuis. Afferma di aver visto Camille presso lo studio medico e che era incinta. Dopo un sogno rivelatore, Chloé scopre invece di aspettare un bambino, ma teme di non poter essere una buona madre. Dopo diverse ricerche, la squadra riesce a risalire alla casa in cui Argus tiene segregata Camille. Per la sorella è uno shock vederla ancora salva, con in braccio il suo bambino. Ritornando molte ore più tardi sulla scena del crimine, Emma (Sophie de Fürst) si imbatte per caso in Argus, che rischia di travolgerla con l'auto, prima che Hyppolite (Raphaël Ferret) si precipiti a salvarla. In seguito a questo evento, fra i due sembra nascere qualcosa. Adele cerca invece di conquistare la fiducia della sorella e si offre di tenere il bambino per permetterle di andare a fare una seduta con Massamba da sola. Non appena allontanata, Julien Derval (Fabrice Lelyon) si introduce nella villa e rapisce il bambino. Rocher arriva poco dopo che l'uomo è riuscito ad allontarsi in auto e dopo un lungo in seguimento, è Adele a riuscire a fargli abbassare la pistola. Camille però pensa che Argus riuscirà a trovarla in un modo o nell'altro. Su spinta di Rocher, Chloé controlla gli appunti di Massamba su Camille e trova due anagrammi segnati a margine. Risale così a due casi di molti anni prima che Massamba aveva collegato a quest'ultimo, in cui una donna rapita non si era mai staccata dall'influenza del suo aguzzino ed in seguito aveva ucciso tutta la famiglia. Prima che possa riferire tutto a Rocher, Emma le comunica che Massamba è stato ucciso e che Argus è diretto in Brasile. Il piano è sempre stato rapire Adele fin dall'inizio, senza che la Polizia potesse sospettare di nulla. Intanto, Adele si accorge dell'inganno e rinchiude la sorella nella stiva di un peschereccio, ma si convince ad aprire per salvare il nipote e Camille le spara. Rocher arriva proprio in quel momento e spara alla donna, che in seguito finisce in coma.

PROFILING 7, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 23 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 3 "ACQUE CATTIVE" - La squadra indaga sulla scomparsa di una bambina di otto anni, avvenuta mentre si trovava all'obitorio per supportare Leguennec, il rimpiazzo di Chloé. Intanto, Adele inizia a cercare un appartamento in cui vivere con il nipote Ulysse, il figlio della sorella Camille, che continua a rimanere in coma. Il suo ruolo all'interno della squadra spezzerà tuttavia molto presto diversi equilibri interni, oltre che ad influenzare fortemente il corso delle indagini. EPISODIO 4 "HALLOWEEN" - E' il giorno di Halloween ed un uomo viene ritrovato privo di vita lungo le strade. In base alle analisi del medico legale si stabilisce in seguito che la vittima è morta per asfissia, mentre Hyppolite scoprirà dalle immagini della videosorveglianza che dalla scena del crimine si è allontanato un clown completamente insanguinato. Come sua prima indagine ufficiale, Adele dovrà cercare di scoprire che cosa sta realmente accadendo "dietro la maschera", mentre cerca di gestire il panico causatole dalla presenza di Argos e dalla possibilità che possa strapparle via Camille ed il nipote.

© Riproduzione Riservata.