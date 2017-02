Paola Caruso sta male/ Nuovo malore per la Bonas, sfuma la tournée a teatro: cosa è successo?

Paola Caruso sta male, l'ex Bonas di Avanti un altro deve rinunciare alla tournée a teatro - Purtroppo il destino sembra proprio essersi accanito con Paola Caruso. L'ex Bonas di Avanti un altro, dopo una fortunata partecipazione all'Isola dei Famosi e successivamente a Selfie - Le cose cambiano con Simona Ventura, è in la tournée per lo spettacolo teatrale "4 donne e una canaglia" iniziato a fine gennaio. Ma il tutto si interrompe oggi a causa di nuovi problemi di salute che la costringono a lasciare lo spettacolo, come lei stessa annuncia su Instagram. "Anche questa volta il destino mi ha fatto lo sgambetto. Avevo iniziato questa tournée con tutta la felicità di una nuova esperienza e di essere accolta in una nuova famiglia purtroppo per problemi di salute devo rinunciare alla tournée ringrazio la produttrice Tania, il regista Nicasio e tutti gli altri miei colleghi attori Gianfranco, Marisa, Corinne, Nicola e Barbara e tutti coloro che lavorano alla tournée per aver creduto in me ed essermi stati vicino in questa esperienza fantastica. Vi auguro un grandissimo in bocca al lupo, spero un giorno di ritornare su un palco di un teatro".

Nuovo malore per Paola Caruso: la Bonas deve rinunciare ancora una volta al lavoro per problemi di salute - Un bruttissimo colpo per Paola Caruso, soprattutto se si ricorda che la Bonas, proprio per lo stesso motivo, ha dovuto rinunciare anche ad un altro importante impegno come attrice per il film "Un Natale al sud". Lo scorso ottobre Paola fu operata d'urgenza per un'emorragia interna, che fu così annunciata da lei sempre su Instagram con tanto di foto che la vedeva in un letto d'ospedale: "Quasi una settimana che sono in ospedale sono stata operata d'urgenza per un'emorragia interna proprio nel momento più importante e bello della mia vita professionale e privata". Un periodo davvero brutto questo per l'ex Bonas di Avanti un altro, anche se non si sa se i motivi di questo nuovo malore siano ancora legati ai problemi di salute avuti ad ottobre. Ci si augura che la Caruso possa risolvere presto tutto e tornare a nuovi progetti televisivi.

