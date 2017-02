Paola Turci/ Commossa a La Vita in Diretta: l'incidente, il nuovo disco e l'incredibile emozione di Sanremo 2017

Paola Turci a La Vita In Diretta, nuove confessioni sull'incidente che le ha segnato il volto e non solo - Quella a La Vita in Diretta per Paola Turci è stata la prima esibizione della sua "Fatti bella per te" dopo il Festival di Sanremo. Un'emozione unica per la cantante, che ha dichiarato che questo appena conclusosi è stato il festival per lei più emozionante. Inevitabile un cenno alla sua storia, all'incidente che le ha lasciato da più di 20 anni una cicatrice sul volto e tante operazioni delicate. Oggi si dice rinata e, a Cristina Parodi che le chiedere come sia ora vedersi allo specchi, Paola Turci risponde: "Ora è tutto diverso, anche quando rivedo delle foto del mio volto prima dell'incidente. Adesso riesco a guardarle, prima non riuscivo neanche a guardarle. - poi quando si parla del ritorno sotto i riflettori, la cantante aggiunge - Ora sono anche tornata in tv, prima mi nascondevo, sono stata lontana tanto tempo perchè tendevo a nascondermi da tutti. Ora invece mi sono liberata, sto bene".

Paola Turci a La Vita In Diretta: la cantante racconta il suo nuovo disco e l'emozione del Festival di Sanremo 2017 - Con un passo in avanti si arriva proprio all'avventura al Festival di Sanremo 2017 e alla scelta della cover: "Un'emozione da poco l'ho scelta perchè quello è stato il primo Sanremo che ho visto - racconta Paola Turci a La Vita in Diretta, dove ancora aggiunge - ho visto Anna Oxa e sono rimasta senza parole, avevo 13 anni allora". Le emozioni di questo Festival sono però state per la cantante davvero uniche: "È la mia decima partecipazione al Festival di Sanremo, ma per me questa è stata la più bella, emozionante e la più intensa. Mi sono molto divertita, sono tornata bambina soprattutto nell'esibirmi in questa cover" ha raccontato la Turci che a breve vedrà un altro importante traguardo, l'uscita del suo nuovo album. "Il secondo cuore - questo il nome dell'albrum - è il luogo dell'istinto, dell'inconscio, della creatività, e per me della musica - racconta infine la cantante, che così conclude - per me è questo disco il secondo cuore, un disco che ho voluto e di canzoni inedite e fatto di grinta, emotività".

