RAOUL BOVA/ Sta vivendo un momento difficile? (L’Intervista di Maurizio Costanzo oggi, 23 febbraio 2017)

RAOUL BOVA, L’ATTORE SI RACCONTA A L’INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO: IL FESTIVAL DI SANREMO E A TEATRO CON CHIARA FRANCINI (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Raoul Bova sarà il protagonista de L’Intervista di Maurizio Costanzo, in onda stasera alle 23.40 su Canale 5. Come già accaduto con Maria De Filippi ed Emma Marrone, anche l'attore romano dovrà parlare di sè, facendo conoscere al pubblico lati ed aspetti inediti della sua vita.Recentemente Raoul Bova ha partecipato, in veste di ospite d'onore, alla prima puntata del Festival di Sanremo 2017 e con lui è salita sul palco del Teatro Ariston anche la fidanzata Rocio Munoz Morales. Attualmente l’attore sta portando a teatro con Chiara Francini la commedia “Due”, Raoul Bova e Chiara Francini con "Due" al Teatro delle Muse, Ancona,scritta da Luca Miniero e Astutilio Smeriglia e diretta dal Luca Miniero, il regista di Benvenuti al Sud. In una recente intervista rilasciata a Repubblica, Raoul Bova ha affermato di attraversare un vero e proprio periodo di trasformazione e cambiamento nella sua vita e soprattutto nella sua carriera professionale. Dopo i tanti successi riscossi al cinema ed in tv, Raul Bova è tornato, per la quarta volta nella sua storia lavorativa, a teatro. Una sfida che, come ha spiegato lui stesso, fino a qualche anno fa non avrebbe mai accettato per via di un profondo senso di ansia da prestazione, che lo accompagna fin da ragazzino. Nello spettacolo di Luca Miniero Bova interpreta il personaggio di Marco, protagonista di un lungo dialogo tra coniugi che scava a fondo nei meandri dei pro e dei contro della vita matrimoniale.

RAOUL BOVA, L’ATTORE SI RACCONTA A L’INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO: LA CARRIERA (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Nato a Roma nell’agosto del 1971, Raoul Bova intraprende la carriera del nuotatore, senza ottenere molte soddisfazioni. All’età di 21 anni, nel 1992, raggiunge invece un discreto successo come attore esordendo nella serie Rai dal titolo Una storia italiana. A renderlo davvero famoso al grande pubblico è però il film Piccolo grande amore di Carlo Vanzina, uscito l’anno successivo. L’attore si lancia poi in una lunga serie di ruoli polizieschi come in Palermo Milano solo andata, nella fiction La piovra 7- Indagine sulla morte del commissario Cattani, nella miniserie Ultimo e nel sequel Ultimo - La sfida. Bova ha lavorato anche all’estero grazie alle pellicole Avenging Angelo, Sotto il sole della Toscana, Alien vs Predator, The Tourist. Tra i suoi ultimi film ricordiamo Immaturi, Immaturi - Il viaggio, Scusate se esisto!. Nel 2016 è tornato invece sul piccolo schermo con la fiction “Fuoco amico TF45 - Eroe per amore”.

