ROSSELLA BRESCIA/ Ospite di Federico Russo nel suo music show (Hidden Singer, 23 febbraio 2017)

ROSSELLA BRESCIA, OSPITE DI FEDERICO RUSSO NEL SUO NUOVO MUSIC SHOW: L’AMORE CON LUCIANO CANNITO (HIDDEN SINGER, 23 FEBBRAIO 2017) - L’ex ballerina di Amici e conduttrice radiofonica Rossella Brescia sarà ospite questa sera, giovedì 23 febbraio 2017, a Hidden Singer, il nuovo programma musicale in onda su Nove. La puntata avrà come protagonista Gigi D’Alessio e Federico Russo ha invitato due suoi amici: Rossella Brescia e Biagio Izzo. Dopo il divorzio dal regista Roberto Cenci, da dieci anni Rossella Brescia fa coppia fissa con Luciano Cannito, coreografico e regista di rara bravura. I due stanno pensando di mettere su famiglia: al settimanale Vanity Fair la Brescia ha infatti confessato di desiderare un bambino e di sentirsi finalmente pronta. Luciano, ha detto Rossella, è l'uomo della sua vita e il potenziale padre dei suoi figli: secondo quanto raccontato dalla conduttrice, il regista è riuscito a conquistarla con il suo fare gentile e la sua signorilità. Ricordando il loro primo appuntamento, la Brescia ha raccontato che Luciano le ha aperto la portiera dell'auto, le ha dato il braccio, le ha offerto il fazzoletto da perfetto gentiluomo. Dopo dieci anni d'amore ora la coppia sta provando ad avere un bimbo per coronare la loro lovestory.

ROSSELLA BRESCIA, OSPITE DI FEDERICO RUSSO NEL SUO NUOVO MUSIC SHOW: LA CARRIERA (HIDDEN SINGER, 23 FEBBRAIO 2017) - Rossella Brescia è una ballerina, conduttrice e showgirl italiana: diplomata in danza classica all'Accademia Nazionale di Danza di Roma è specializzata nei generi moderno, contemporaneo e jazz. Molti la conoscono come una delle prime ballerine professioniste di Amici di Maria De Filippi ma il pubblico maschile la ricorda sicuramente anche per il calendario della rivista Max per cui posò nel 2004. A teatro l'abbiamo vista in spettacoli come Luci del Varietà, Viva l'Italia, la Carmen e Cassandra. In televisione ha lavorato in vari programmi come Amici, Buona Domenica, C’è posta per te, Colorado Cafè e Baila. Rossella Brescia ha anche recitato in Don Matteo, nella sit comica Così fan tutte insieme ad Alessia Marcuzzi e nella serie televisiva per famiglie Benvenuti a tavola: Nord vs Sud. Oggi insegna danza nella sua scuola di balletto a Martina Franca ed è tra i conduttori di RDS.

