SCORPION 3/ Anticipazioni puntata 23 febbraio 2017: Walter senza ossigeno e in orbita

SCORPION 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 23 febbraio 2017, Rai 4 trasmetterà due nuovi episodi di Scorpion 3, in prima Tv assoluta. Saranno il terzo ed il quarto, dal titolo "It Isn't the Fall That Kills You" e "Little Boy Lost". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco cosa è successo due settimane fa: Paige (Katharine McPhee) si sta allontanando sempre di più, dato che Walter (Elyes Gabel) le ha fatto capire di non provare nulla nei suoi confronti. Quando invece capisce quale è la verità e si precipita sul posto, assiste ad un bacio fra la donna e Tim (Scott Porter). Non fa quindi in tempo a dire nulla, ma proprio in quel momento Cabe (Robert Patrick) avvisa la squadra di una pericolosa emergenza in corso. Degli hacker hanno infatti preso di mira il sistema di volo dell'Aviazione americana ed ha preso il controllo di due caccia. La loro intenzione è di spingere uno dei due piloti ad abbattere il velivolo dell'altro e la Scorpion deve fare di tutto per impedirlo. Alla tensione dell'operazione si aggiunge anche l'aggressività di Walter, che non accetta di vedere il suo rivale alla base e troppo vicino a Paige. Intanto, Toby (Eddie Kaye Thomas) si distrugge per Happy (Jadyn Wong) e perché non vuole dirgli nulla riguardo al suo misterioso marito. La fidanzata però gli assicura di amarlo ancora e gli chiede solo di avere del tempo per poter risolvere le cose. Anche se Sly (Ari Stidham) riesce ad accedere al sistema, gli hacker mettono a segno il colpo, ma questo dà anche modo a Toby di capire che li stanno osservando e che sono di un'altra nazionalità. Più tardi, una volta fatto atterrare il pilota rimasto in vita, i militari vengono avvisati che tre navi americane si trovano sotto il controllo degli hacker. Sfruttando alcuni calcoli sulla scatola nera, la squadra riesce ad individuare il gruppo criminale, ma Sly viene catturato. I criminali si rendono conto che si tratta di un genio e decidono di sfruttarlo per battere a poker un altro gangster, ma il matematico fallisce. Dopo aver quasi rischiato la vita, Sly intuisce che una delle guardie del corpo di Skunk (Henri Lubatti), il leader del gruppo, lo ha derubato ed approfitta della distrazione per fuggire lungo i boschi. Tuttavia, viene riacciuffato. Nel frattempo, la squadra scopre di poter prendere il controllo del sistema del sottomarino, ma questo vuol dire anche che Paige ed Happy devono affrontare una sottomissione molto pericolosa. Anche se la minaccia viene sventata, Paige non fa in tempo a fare la sua parte ed il sottomarino entra nel mirino del lancio di un missile nucleare. Il Capitano Braden (Gerald Downey) vorrebbe sacrificarsi per evitare che l'arma raggiunga una cittadina ad alta intensità di popolazione, ma Walter riscrive il codice informatico in modo di dirottare il missile. Nello stesso momento, Tim e Cabe fermano gli hacker prima che possano eseguire il lancio.

SCORPION 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 4 "LITTLE BOY LOST" - La Scorpion viene incaricata di occuparsi di una missione molto delicata, collegata con un'astronave. L'oggetto particolare a cui si dovranno avvicinare non può che elettrizzare la squadra, ma per Walter significherà mettere ancora una volta in serio pericolo la propria vita. Mentre si troverà all'interno del velivolo, infatti, i macchinari si azionano e viene mandato in orbita per errore. A questo si aggiungono le allucinazioni su Paige che avrà a causa della scarsità dell'ossigeno presente nell'aria. Il resto della squadra intanto opera dall'estero per riuscire a liberarlo, ma come?

SCORPION 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 3 "IT ISN'T THE FALL THAT KILLS YOU" - Un ragazzino che frequenta la stessa classe di Ralph scompare misteriosamente e la Scorpion decide di occuparsi del caso. Sembra infatti che lo studente sia sparito mentre la classe si trovava in gita, ma molto presto i geni si ritroveranno faccia a faccia con una minaccia di più grandi portate. Un criminale ha preso infatti di mira la vittima e minaccerà di fare del male anche a qualcuno di molto caro al team. Nel frattempo, Toby è sempre più curioso sul misterioso marito di Happy e decide di approfondire ulteriormente le sue ricerche per risalire alla verità.

