SHAMELESS 7/ Anticipazioni puntata 23 febbraio 2017: Ian e Trevor fanno il passo decisivo!

SHAMELESS 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 23 febbraio 2017, Premium Stories trasmetterà un nuovo episodio di Shameless 7, in prima Tv assoluta. Sarà l'ottavo, dal titolo "Mi avevi venduto la lavanderia, ricordi?". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la scorsa settimana: mentre Ian (Cameron Monaghan) e Trevor (Elliot Fletcher) portano la loro relazione ad un livello successivo, Debbie (Emma Kenney) inizia a diventare tesa per l'arrivo degli assistenti sociali e chiede a Sierra (Ruby Modine) di cedere la cameretta del figlio a Frannie, in modo da simulare una convivenza reale. Comunica in seguito al consulente scolastico di voler abbandonare la scuola e sposarsi con Neil (Zack Pearlman) quel giorno stesso. Dato che le elementari sono chiuse per via delle poche adesioni, Liam (Brandon Sims) fa ritorno a casa e per sbaglio fa fuggire il volpino che la nuova titolare ha affidato a Lip (Jeremy Allen White). Fiona (Emmy Rossum) invece scopre che alcune lavatrici della sua nuova attività sono rotte, mentre Frank (William H. Macy) decide di vendicarsi della nuova famiglia e dà fuoco al rifugio, mentre i senzatetto fuggono alle sue spalle senza essere visti. Intanto, Svetlana (Isidora Goreshter), V (Shanola Hampton) e Kev (Steve Howey) cercano un modo per disfarsi di Yvon (Pasha D. Lychnikoff), ma viste le sue continue richieste, la moglie decide di nascondersi all'Alibi. Dopo aver chiamato il tecnico di fiducia di Etta, Fiona scopre che non solo dovrà sostituire l'elettrodomestico guasto, ma anche gli altri hanno bisogno di manutenzione. Debbie la raggiunge poco dopo perché la raggiunga in Comune, ma la sorella ha troppi pensieri e rifiuta di seguirla. Nello stesso momento, Frank scopre che la sua vecchia scuola pubblica è stata trasformata in privata per ricconi, mentre Lip scopre che Youens (Alan Rosenberg) ha richiesto di accedere in appello per la riabilitazione al college per conto suo, ma il ragazzo non ha intenzione di riprendere gli studi. Nel frattempo, Svetlana decide di risolvere le cose con il marito al posto suo, ma quando rientra all'Alibi sporca di sangue, solleva i sospetti di Kev e V. Messa alla prova dalle spese per il nuovo locale, Fiona decide di prelevare i soldi dalla cassaforte della tavola calda per pagare l'idraulico. Ian e Trevon decidono invece di aumentare ancora di più l'intimità fra loro e provare ad usare entrambi gli strap-on, mentre Sierra cerca di far capire a Lip che ritornare al college è un privilegio che molti non possono permettersi. Dopo aver riversato tutte le sue speranze nella nuova gestione della lavanderia, Fiona chiede un consiglio a Margo (Sharon Lawrence) su come muoversi, ma capisce di non poter reggere le eccessive resposabilità e decide di mollare. Frank invece entra in contatto con la rettrice della scuola privata che ha contestato per diverse ore e le fa notare che fra i suoi alunni non sono presenti bambini afroamericani. A quel punto Anne Seery (Jennifer Taylor) gli propone di far entrare Liam fra gli studenti in forma gratuita.

SHAMELESS 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 23 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 8 "MI AVEVI VENDUTO LA LAVANDERIA, RICORDI?" - Fiona decide di usare un nuovo approccio per la lavanderia, mentre Kev rimane Kev è sonvolto che lui e V stiano ancora dando fiducia, dato il sospetto che abbia ucciso Yvon. La russa rivela alla fine di aver compiuto delle azioni discutibili, fra cui anche affittare l'appartamento al di sopra dell'Alibi ad una fantomatica zia. Le cose non iniziano ad andare bene per Lip quando l'Università rifiuta il suo ricorso e finisce per impegnarsi in una lite con l'ex compagno di Sierra. Debbie cerca invece di ingraziarsi i familiari di Derek per evitare che la bambina le venga portata via, anche se rimane convinta che siano stati loro a chiamare i servizi sociali. Frank decide che è arrivato il momento di rendersi utile per i Gallagher e decide di sistemare la casa di famiglia, mentre Ian decide di mettersi ufficialmente con Trevor, salva una vita durante il turno e fa del bene per i propri fratelli.

