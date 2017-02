STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Un passo dal cielo 4, Nemo-nessuno escluso e Mi manda Rai Tre (giovedì, 23 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 23 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 23 febbraio 2017, i programmi previsti sulle reti Rai, soddisfano le esigenze di tutti i telespettatori. Non manca l'appuntamento con la fiction di Rai Uno, il genere drammatico con la proposta di Rai Movie e quello sentimentale rappresentato dal film in onda su Rai Premium. Presente anche il programma di attualità su Rai Tre, quello di inchiesta su Rai Due e lo spettacolo teatrale su Rai 5. Il canale Rai 4 invece offre avvincenti episodi della serie Scorpion III. La fiction di Rai Uno, intitolata "Un passo dal cielo" a nostro parere avrà probabilmente lo share più alto. Su Rai Uno, Rai Due e Rai Tre, in seconda serata sono previsti rispettivamente il programma di intrattenimento "Dopo Fiction", quello di attualità intitolato "Night Tabloid" e il TG3 Linea notte con il notiziario Rai Parlamento. Ma scopriamo insieme la programmazione della serata Rai nel dettaglio.

Rai Uno propone due episodi inediti della serie "Un passo dal cielo 4", con Daniele Liotti, Enrico Ianniello, Rocio Muñoz Morales e Gianmarco Pozzoli. Nel primo, intitolato "La bella addormentata", un ragazzino cade dalle rovine di un maniero e una donna viene investita e viene trasportata in ospedale in cattive condizioni. Nel'episodio "Preda innocente" viene trovato il cadavere di un uomo, noto produttore di marmellate. Intanto Eva parte e il commissario Nappi deve anche provvedere a chiudere il B&B della fidanzata. Su Rai Due appuntamento con "Nemo-Nessuno escluso", il programma di inchieste e reportage affidato alla conduzione di Valentina Petrini in coppia con Enrico Lucci.

Storie vere ed emozionanti, raccontate nei minimi particolari su cui, a fine serata, è incentrato il monologo del comico Giorgio Montanini. Ritorna su Rai Tre il programma di attualità condotto da Salvo Sottile, "Mi manda Rai Tre". Come sempre persone comuni racconteranno in studio le ingiustizie subite, mentre da casa si possono mandare segnalazioni attraverso Twitter o Facebook. Su Rai 4 sarà possibile seguire la serie poliziesca Scorpion. Due gli episodi in programma, entrambi appartenenti alla terza stagione, che vedranno in azione la squadra dei cervelloni guidata da Walter O'Brien (Elyes Gabel), incaricato dal governo degli Stati Uniti a trovare la soluzione ai più svariati casi. Un omaggio alla musica classica e all'opera lirica è la proposta di Rai 5 che trasmetterà il programma di approfondimento musicale condotto dal giornalista Massimo Bernardini intitolato "Nessun dorma". Su Rai Movie è in programma la proiezione del film drammatico "One day", di Lone Scherfig con Anne Hathaway, Rafe Spall e Jim Sturgess. Il soggetto trae spunto dal romanzo dello scrittore inglese David Nicholls, intitolato "One day" ovvero "Un giorno". E' la storia d'amore di due giovani, che ogni anno si ritrovano insieme nel giorno del loro primo incontro, il 15 di luglio. La durata del film è di 108 minuti. Su Rai Premium andrà in onda il film di genere sentimentale intitolato "La nave dei sogni: Panama", per la regia di Karola Meeder, con Heide Keller, Horst Naumann e Siegfried Rauch. Il film è tratto dalla serie televisiva tedesca intitolata "La nave dei sogni" e racconta una nuova avventura del protagonista Jakob Paulsen, capitano di una nave da crociera, e del suo formidabile equipaggio.