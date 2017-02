STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: The Americans, Profiling e Mad Men (giovedì, 23 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 23 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 23 febbraio 2017, la piattaforma satellitare di Sky, con il suo palinsesto propone tante serie tv, film, ma anche una bella dose di intrattenimento per i suoi abbonati italiani, a spiccare tra i tanti programmi in lista saranno film come 'Platoon' e 'Matilda 6 mitica', nonché serie tv del calibro di 'Profiling' e 'Mad Men'. Ma senza intrattenerci troppo nella presentazione, passiamo al dettaglio dei programmi della serata di Sky.

Iniziamo la nostra carrellata con la programmazione serale di Fox e con la premiatissima 'The Americans', serie tv incentrata sulle vicende di due spie sovietiche al lavoro negli Stati Uniti nel bel mezzo della Guerra Fredda. A partire dalle 21.00, la puntata finale della quarta stagione, in 'Persona non grata' le due spie si ritroveranno a contendere un pacco prezioso con l'FBI. A seguire l'undicesimo episodio della prima stagione di Timeless, thriller fantascienticio in cui un team di viaggiatori nel tempo fronteggia un criminale intenzionato a modificare la storia dell'umanità. Su Fox Crime serata tutta dedicata a 'Profiling', serie noir che vede protagonisti agenti di polizia francesi chiamati a tracciare il profilo psicologico dei criminali. In programma il terzo e quarto episodio della settima stagione, prima la vicenda è incentrata sulla scomparsa di una bambina, poi sull'omicidio di un uomo nel giorno di Halloween. Serata all'insegna degli anni '60 e della grande serie tv su Sky Atlantic. Spazio a tre episodi di Mad Men, serie pluripremiata che vede protagonisti agenti pubblicitari nella New York del boom economico (su tutti, da segnalare l'attore Jon Hamm e la bellissima Christine Hendricks). In programma tre episodi della quarta stagione, tra riunioni importanti, una mossa azzardata del protagonista Don Draper e l'ascesa della giovane Peggy. Programmazione nel segno delle serie anche per Fox Life, che alle 21.00 propone il sesto episodio della prima stagione di Conviction, legal drama incentrata sul lavoro di un gruppo di avvocati e detective chiamati a porre rimedio ad errori giudiziari particolarmente gravi. A seguire, a partire dalle 22.00, ecco l'interessante 'Rizzoli & Isles', ancora una volta spazio alle indagini guidata dalla detective Jane Rizzoli e dalla competente patologa forense Maura Isles. Serata adatta agli amanti della cucina, invece, su Sky Uno, che propone l'episodio 19 e 20 di Masterchef Italia. Nella prima delle due puntate gli aspiranti chef dovranno fare i conti con una Mystery Box a tema opera lirica, nella puntata successiva, invece, prevista la prova esterna al Palazzo dell'arte, a Milano. Ampia proposta anche per il pacchetto Sky Cinema. Per gli amanti del thriller da non perdere 'Loft', film del 2014 in programma su Sky Cinema 1, diretta dal belga Erik Van Looy, l'opera è incentrata sulle vicende di cinque amici che, per le loro scappatelle, condividono un appartamento. A cambiare la loro vita sarà l'omicidio di una ragazza e le conseguenti indagini nei loro confronti. Su Sky Cinema Hits, che fino al 5 marzo prende la denominazione di Sky Cinema Oscar per dare spazio ai film vincitori del prestigioso premio, serata dedicata ai film di guerra con il celeberrimo 'Platoon'. Diretto da Oliver Stone, uscito nelle sale nel 1986, il film riesplora i momenti difficili e disumani dei soldati in Vietnam. Tra i protagonisti Charlie Sheen, Willem Dafoe, Forest Whitaker e un giovanissimo Johnny Depp. Su Sky Cinema Family ecco un grande classico come 'Matilda 6 mitica', diretto da Danny De Vito, il film è incentrato sulle vicende della piccola Matilda, ragazzina dalle mille virtù (e dai poteri speciali) che non ha alcuna voglia di sottostare alle regole dei grandi. Sky Cinema Passion propone invece 'The Mexican - Amore senza la sicura', film del 2001 con Brad Pitt e Julia Roberts, una commedia da non perdere, in cui si intrecciano amore e trame criminali. Chiudiamo con '1921 - Il mistero di Rookford', film in programma su Sky Cinema Max, si tratta di una ghost story ambientata nell'Inghilterra degli anni '20, tra veggenti truffatori e storie paranormali che terranno impegnata la protagonista Rebecca Hall.