STEFANO DE MARTINO, NEWS: LA FAMIGLIA, AL PRIMO POSTO ANCHE PER LA SORELLA DEL BALLERINO (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Stefano De Martino ha potuto riabbracciare il figlio Santiago nei giorni scorsi, dopo il suo viaggio alle Mauritius e la vacanza che Belen Rodriguez ha fatto insieme a Iannone e al piccolo. La famiglia è sempre in prima linea per il ballerino di Amici e anche una fotografia condivisa di recente dalla sorella Ady sul proprio account lo dimostra. Nello scatto spicca naturalmente il ballerino, che arriva ad abbracciare Adelaide, la madre e il padre. È il papà di Stefano, invece, che tiene stretto il più giovane della famiglia De Martino, Davide: proprio qualche settimana fa l’ex della showgirl argentina aveva postato uno scatto del fratello anche sulla sua pagina Instagram. L’immagine li mostra tutti sorridenti, di fronte ad una bellissima torta di compleanno che riporta la scritta ’50’. Si sarà trattato di un compleanno? “Famiglia” ha commentato la sorella del volto di Amici, aggiungendo un hashtag molto dolce #vorreiavervisempreconme che mostra tutto l’affetto che mostra nei loro confronti. Clicca qui per vedere la fotografia direttamente dalla pagina ufficiale di Adelaide De Martino.

