THE AMERICANS 4/ Anticipazioni puntata 23 febbraio 2017: William viene arrestato. Confesserà? (finale di stagione)

THE AMERICANS 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 23 febbraio 2017, la Fox trasmetterà l'ultimo episodio di The Americans 4, in prima Tv assoluta. Sarà il 13°, dal titolo "Persona non grata". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la scorsa settimana:Paige (Holly Taylor) è ancora sconvolta per l'omicidio che ha visto compiere alla madre ed è curiosa di sapere tutto a riguardo. Dal numero di volte in cui l'ha fatto, fino a quello che ha provato. Elizabeth (Keri Russell) ammette in seguito al marito di essere scossa per quanto accaduto, mentre William (Keri Russell) riferisce a Philip (Matthew Rhys) di essere divorato dai sensi di colpa per il suo ruolo nella distribuzione dell'arma biologica. Accetta inoltre che ne parli con Gabriel (Frank Langella) senza omettere nulla. Nel frattempo, Aderholt (Brandon J. Dirden) continua ad indagare sul dispositivo dell'FBI e sulla morte della madre del titolare, trovando infine la cimice. Tatiana (Vera Cherny) invece rivela ad Oleg (Costa Ronin) di essere sul punto di trasferirsi in un altro Paese e gli propone di seguirla, promettendogli un ruolo maggiore, ma il russo deve rifletterci. Dopo una giornata trascorsa a pensare, Paige chiede alla madre di raccontarle qualcosa del suo passato, della città in cui è nata. Quella nott, mentre Gabriel avvisa i genitori di Martha (Alison Wright) che la figlia è al sicuro, l'FBI trova un filmato che riprende Philip mentre si avvicina al dispositivo per manometterlo. Stan (Noah Emmerich) ed il partner organizzano il raid per fermare le SVR non appena torneranno a prendere la cimice, mentre Paige trova il modo di avvicinarsi ad Matthew (Danny Flaherty) e chiedergli qualcosa sul padre. Poco dopo, Oleg contatta Stan e gli rivela di essere preoccupato per ciò che stanno facendo gli scienziati per conto delle SVR. Aggiunge anche che una talpa russa si trova all'interno del laboratorio in cui vengono analizzate le armi biologiche e che ne stanno spedendo al governo diversi quantitativi. Non appena William riferisce al mentore di non vedere più il senso di tutto quello che fanno, Gabriel gli richiede di fare un ultimo favore prima di ritornare a casa, dove verrà considerato un eroe. Non appena lo scienziato si allontana, Gabriel rivela a Philip di aver sempre pensato che rimanere solo gli avrebbe permesso di servire meglio il Centro, ma di pensare ora di poter aver sbagliato. Paige ed Henry invece finiscono per scambiarsi un bacio, ma quando la ragazza ne parla con i genitori, i Jennings non reagiscono bene. I genitori infatti le fanno capire che deve fare molta attenzione a confidarsi con chiunque, ma la figlia crede di comportarsi allo stesso modo di come loro fanno con Stan. Philip ed Elizabeth non vogliono infatti che lavorino per aiutarli e questo non fa che spingere Paige a voler sapere sempre di più sulla loro missione segreta.

THE AMERICANS 4 ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 13 "PERSONA NON GRATA" - William viene catturato dall'agenzia governativa proprio mentre cerca di consegnare la fiala a Philip. Prima che possano prenderlo, riesce tuttavia a rompere l'oggetto contro la propria mano, finendo per infettarsi. Intanto, il figlio illegittimo di Philip esce dall'istituto psichiatrico russo in cui è confinato da ani, mentre Oleg riferisce ad Arkady di aver deciso di ritornare in Russia per stare con la madre. Durante un incontro dell'Est, Philip ammette di non provare alcun interesse per il proprio lavoro, mentre il figlio consegna al nonnoo un paco che la madre gli ha lasciato tempo prima e gli annuncia che ha intenzione di andare in America per incontrare il padre. In seguito all'arresto dello scienziato, Gabriel teme che i Jennings siano spacciati e suggerisce loro di rientrare in Russia con la famiglia, definitivamente. Durante l'interrogatorio, William fa un accenno ai figli che non ha potuto avere e che potrebbero mettere Stan sulle tracce di Philip.

